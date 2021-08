Se impone Scherer

Ya se ha vuelto común que cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador visita Veracruz se desborda en elogios hacia el gobernador morenista Cuitláhuac García.

“Es una bendición que en nuestro estado de Veracruz se tenga un gobernador honesto como Cuitláhuac García Jiménez, por eso me da gusto estar aquí…”, dijo en junio de 2020 en el sur de la entidad. Lo mismo hizo en marzo y julio de este año cuando inauguró en Las Choapas y Xalapa dos cuarteles de la Guardia Nacional.

Sin embargo, sorprende que algunos miembros del gabinete presidencial no correspondan con la mínima cortesía política a uno de los pocos mandatarios estatales más elogiados por su jefe. El pasado fin de semana fue muy comentado, por ejemplo, el aparente desdén del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués –consuegro del poderoso empresario Carlos Slim Helú–, quien realizó actividades oficiales en Orizaba sin la compañía de Cuitláhuac ni de la titular del ramo en el estado, Xóchitl Arbesú Lago.

Otro caso es el del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, quien hace tres meses promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juicio de Controversia Constitucional en contra de García Jiménez y del Congreso local por el polémico Decreto 850, aprobado a finales de marzo por la LXV Legislatura, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz y que según expuso el abogado obradorista en su Oficio No. 1. 833/2021, del 13 de mayo pasado, dirigido al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, “el acto reclamado parte del hecho de que el Ejecutivo Estatal transgredió el pacto Federal al emitir un Decreto que pretende otorgar facultades a las autoridades estatales en materia de Sanidad Animal que corresponden al ámbito de competencia de la Federación y en particular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural…” ¿Había realmente necesidad de llegar a ese extremo? Por supuesto que no, pues Scherer y Cuitláhuac son del mismo establo morenista. De hecho, el consejero jurídico de AMLO terminó imponiéndose, pues el 15 de julio pasado la Oficina del Gobernador publicó en el en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto Número 856 que reforma diversos artículos de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz, en uno de los cuales se admite que “el Gobierno del Estado de Veracruz deberá solicitar a la SADER la autorización para el uso y operación del instrumento que regula la Norma NOM 001-SAG/GAN-2015 SINIDA, por lo que los productores del Estado utilizarán el instrumento de identificación para trazabilidad y rastreabilidad de movilidad animal autorizado por la SADER al Estado, teniendo la obligación de rectoría de operación del mismo Gobierno del Estado, por lo que se deberán realizar las consideraciones respectivas, previendo lo conducente en todas las disposiciones estatales en las que se haya considerado como requisito obligatorio cualquier situación que contravenga esta disposición.”