Se persiguen jueces

El gobierno actual se ha caracterizado por perseguir a todo aquel que no piensa como él, a denostar a quien no se “alinea” con lo que dice y quiere el Presidente, a tal grado de acusar de corrupción y complicidad a jueces y magistrados, queriendo pasar por encima de un poder que no es el suyo.



Desde que el titular del ejecutivo federal emprendió una campaña de odio y denostación en contra de quienes integran el máximo tribunal del país, sus alfiles replicaron estas acciones, tanto así que el gobernador veracruzano fue hacer su apología del delito afuera de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Y hoy al igual que lo hace el gobierno federal, García Jiménez, exhibe, acusa sin pruebas y persigue desde sus conferencias a los jueces de la entidad y fiel a su costumbre los mandó encarcelar.



Pero esto no es nuevo para el gobernador, en los primeros meses de este año en uno de sus repentinos “operativos” aprehendieron al juez Florencio Hernández Espinosa, acusado de cohecho. En abril, también de este año, se lanzó contra dos jueces más, Mario de la Medina Soto y José Arquímedes Gregorio Loranca, a quienes acusó de corruptos.



Apenas el mes pasado, el mandatario estatal encabezó una grotesca protesta en contra de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, llevando a gran parte de la burocracia veracruzana, así como de quienes integran su gabinete.



Todo para amedrentar y acusar al Máximo Tribunal de enfrentar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de invalidar el acuerdo por el que en 2021 fueron declarados de seguridad nacional el Tren Maya y otras de las obras insignias de este gobierno.



En estos años que presuntamente lleva gobernando Morena, la cacería contra los jueces no ha parado, pero ni el Presidente ni el gobernador no han entendido que, la Suprema Corte no se trata de hacer política sino de hacer cumplir la Ley, cosa que a ellos se les complica mucho.



La animadversión que tiene el ejecutivo federal y ha sembrado en sus alfiles estatales, sólo confirman el desprecio que tienen al estado de derecho, los caracteriza su autoritarismo y la frecuencia con que violan el marco constitucional y legal.



Y ojalá esta cacería fuera en contra de los delincuentes que tiene sumido a Veracruz en la inseguridad y el miedo, pero lamentablemente su persecución ha sido en contra de jueces y a quienes ellos llaman sus opositores.



Este gobernador, ha olvidado por completo gobernar a quienes por un factor lo eligieron, y se olvidó que la independencia de poderes es el pilar fundamental de cualquier democracia, para garantizar un equilibrio necesario en el funcionamiento adecuado del sistema legal, pobre Veracruz, tan cerca de AMLO y tan lejos de la Ley.