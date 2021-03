Sé que me extrañan: EPN

Si bien es cierto el expresidente respeta la gestión de AMLO, está enterado de la filosofía creada alrededor del “estábamos mejor cuando estábamos peor”.

Un personaje que frecuentemente asiste a reuniones con el mexiquense me hizo saber que su comunicación con López Obrador continúa. “EPN está confiado en su acuerdo con AMLO, nos ha dicho que el Presidente podrá tomar muchas determinaciones, pero nunca rompe un pacto, y hay pruebas de ello a la vista en este momento”.

“Podrán burlarse de los tropiezos que cometía Enrique, de sus errores en público, pero buena parte de los mexicanos añora su época”, me comentan. Y es que el exmandatario fue notificado, otra vez, vía telefónica, que ninguno de los detenidos por el actual gobierno lo involucrará de manera formal en algún ilícito.

De hecho, en la última comunicación que Peña sostuvo con AMLO a través de terceros, (posterior a su recuperación del Covid), le ratificaron que tanto Rosario Robles como Emilio Lozoya señalarán de manera directa a otros exfuncionarios, pero nunca a él, “Enrique está perfectamente lejos del bien y el mal, se dedica a sus temas personales”.

Sin embargo, EPN pretende regresar a través de sus cercanos en México a las andanzas políticas, impulsando y apadrinando personajes, pero hasta el quinto año del actual gobierno. Y es que dentro del pacto con AMLO, el mexiquense tiene permitido “retornar” de manera subterránea con el objetivo de debilitar al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y su Secretaria, Carolina Viggiano, quienes no son bien vistos en Palacio Nacional.

“Enrique dejará que los mexicanos lo extrañen durante año y medio más, después reaparecerá, más allá de las intervenciones que pueda tener en sus redes sociales”, me cuenta uno de sus amigos en España. EPN sabe que aquello de “mi Lord”, (o de “estábamos mejor cuando estábamos peor”), seguirá vigente. El mismo AMLO lo sabe, pero no le incomoda, hay pacto “y tiene sus razones”.

Por lo pronto, gente en España no sólo me asegura que la comunicación entre AMLO y EPN continúa, sino que se da en los mejores términos. De hecho, al tabasqueño no le molesta que un buen sector de los mexicanos extrañe a Peña, lo considera útil en términos electorales “a posteriori”, ¿será?