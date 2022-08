Se relanza el diputado Sergio Gutiérrez Luna

El espaldarazo al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna en Minatitlán, en su informe de actividades legislativas, no es para tenderle la cama, como algunos pensarían.

Ahí, el veracruzano que concluye su gestión como presidente de la mesa directiva de la cámara baja, volvió a levantar la mano como aspirante a la candidatura morenista a la gubernatura del estado, y lo avalaron, entre otros, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Legislatura federal, Ignacio Mier Velazco, y el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado Carrillo, quien, para que aprendan los detractores del Checo, opinó que el minatitleco tiene “un perfil político muy fuerte” de entre quienes surgirá el abanderado al gobierno de Veracruz.

El escenario es que, aún con la reforma a la Constitución local para que personas no nacidas en la entidad puedan ser candidatos o candidatas a la gubernatura, coloquialmente etiquetada como “Ley Nahle” por la dedicatoria que lleva para la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, originaria de Zacatecas, quien aspira gobernar Veracruz, a la fecha no hay nada decidido para quien contenderá por el partido en el poder para la gubernatura.

Y eso lo sabe el diputado Gutiérrez, quien en el tejido de sus redes políticas logró afianzar su relación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, otro de los aspirantes a la presidencia de la República si hubiera necesidad de un cambio en la decisión final de Palacio Nacional, enfocada por ahora en la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, quien por más apoyo que recibe no logra despegar. Sergio no es del agrado del actual grupo en el poder en la entidad, quienes siguen apostando a la línea trazada por presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar a Rocío Nahle García, quien lleva ventaja por esa razón, aunque su suerte dependerá de las circunstancias y en mucho de los resultados de la encomienda que recibió de poner en funcionamiento la refinería de Dos Bocas, que es un desastre en su construcción e inversión en tiempos de la pobreza franciscana, por triplicar sus costos. La losa que carga la titular de la Sener es que esa obra emblemática de la 4T no funciona, como se había ofrecido, y comenzará a producir gasolina a finales de 2023 o inicios de 2024, y es algo que podría no ser seguro. Por lo pronto, ya se vio que Sergio Gutiérrez cuenta con la confianza de la plana mayor de Morena es un activo al que cuidan, y su informe en su pueblo natal reunió a cientos de ciudadanos, lo que se observa como su relanzamiento en busca de la nominación. de su . Escriba a

Correo:

opedro2006@gmail.com