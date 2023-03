Se suspende el Plan B

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda que presentó el INE en contra de las reformas del llamado “Plan B”, con las cuales el Presidente pretendía trastocar las normas democráticas mexicanas que han contribuido en los últimos 30 años para respetar la libertad y los derechos ciudadanos de los mexicanos.



El ministro Javier Laynez Potisek, al admitir dicha demanda, congeló los cambios propuestos en el “Plan B” y las consecuencias del decreto expedido por el Congreso de la Unión, que modifica varias leyes en materia electoral. La Corte debe analizar si atentan o no contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para ello se necesita conocer y estudiar con detenimiento los razonamientos de las partes.



El efecto inmediato de esta decisión es que no se pueden aplicar esas pretendidas reformas y que las cosas se mantendrán en el estado en el que se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de las reformas impulsadas por los diputados de Morena recientemente luego de que no pudieron modificar la Constitución con su anterior “Plan A”.



Las marchas espontáneas y pacíficas de ciudadanos, la opinión de expertos nacionales e internacionales y la independencia del Poder Judicial han contribuido a defender los avances constitucionales y legales que han dado solidez a las instituciones democráticas mexicanas y por las que incluso han llegado al poder el propio López Obrador y sus diferentes partidarios.



La actuación del Poder Judicial es en estricto apego a la Constitución, pues para garantizar la constitucionalidad de todas las normas secundarias escucharán a ambas partes antes de determinar quién tiene la razón, si el Poder Legislativo o el Instituto Nacional Electoral. Mientras no se analice y estudie lo que cada parte argumenta la SCJN no puede calificar como válidas las reformas y por ello se suspende su aplicación.



En una verdadera República, el Poder Ejecutivo gobierna con las leyes que aprueba el Poder Legislativo y que el Poder Judicial sanciona. En este caso, el Poder Judicial ha determinado suspender las últimas reformas y por lo tanto, rigen las que hemos construido los mexicanos en los últimos 30 años y con las que en libertad, con certeza, transparencia, objetividad, imparcialidad, legalidad y máxima publicidad hemos elegido por mayoría a los diferentes gobiernos, nos gusten o no.



La división de poderes en México es una realidad que también debemos defender y respetar porque impide las arbitrariedades de los gobernantes. No todas las decisiones de la SCJN son del agrado del gobierno porque, ante todo, deben ser a favor de los derechos de los ciudadanos. #ElINENoSeToca, la democracia prevalece.







Twitter: @basiliodelavega