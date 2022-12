Secundaria Técnica 3, machista y misóginas

El machismo no solo es de hombres también de mujeres y está más arraigado en ellas, es

lamentable que en pleno siglo XXI, las profesoras no se actualicen, estén informadas en

temas de género, violencias, discriminación y derechos humanos, es preocupante y muy

delicado que sean ellas las que provoquen el Bullying, violencia escolar, apoyen los roles

y estereotipos de género, señalamientos, justifiquen los tocamientos, re victimicen a las

víctimas y sean misóginas con las alumnas peor aún, castiguen a las niñas por usar falda

corta.



Esto está pasando en la prestigiada escuela secundaria técnica 3. ¿Dónde están las

autoridades educativas? no hay nadie que auxilie a las estudiantes menores de edad, de

una prefecta machista, necia, amargada, misogena y desinformada.

Usando mis derechos que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, articulo 1, 2, 4, 6, 7 y 8, escribo el siguiente: Desde hace ya varios años una

maestra de la técnica 3, hoy funge como prefecta es una persona, rancia, necia y maltrata

a las niñas, como el levantarle reporte si lleva falda corta. Ya que alega que si los niños,

les meten la mano en sus partes íntimas, las tocan a las niñas, ellas son las culpables por

usar falda corta, además de castigarlas, llevarla a orientación escolar y levantarles un

reporte, las obliga que tienen que hablarles a sus padres para que les llevan u pantalón o

se retiren a su casa.

Señora prefecta es importante que se actualice, debe capacitarse en temas de género, de

lo contrario está cometiendo delitos con niñas menores de edad, los tiempos han

cambiado, en su caso jubilarse o que la cambien de puesto ya que usted les hace daño a

las alumnas.

Esto no solo vulnera a las adolescentes física y psicológicamente, al hacerle este tipo de

señalamientos la prefecta ocasiona, burlas, violencia comunitaria, discriminación, violenta

el derecho al pleno desarrollo, Bull ying, violación a sus derechos humanos, incita al odio

y desprecio, ya que lo antes mencionada está penado por las leyes, ferales y estatales y

se convierten en delitos penales.

Hago un llamado al secretario de educación pública Zenyazen Escobar, a la comisión

estatal de derechos humanos, DIF, y autoridades competentes, intervengan en estos

maltratos a los adolescentes, ya que son delitos de género y discriminación y se

persiguen de oficio.

Se comete delito por acción u omisión artículo 18, del código penal de Veracruz,

discriminación articulo 196 C.P. Violencia escolar articulo 8 fracción III, inciso B, violencia

comunitaria fracción IV, violencia Institucional artículo 8, fracción V, de la Ley de acceso a

las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Veracruz. Derechos: La

declaración universal de los derechos humanos artículos, 3, 5 y 7, la CEDAW, Belén Do

Para, con estos fundamentos protegen los derechos y castigan quien los comete.

Correo: lexfemme.12@hotmail.com