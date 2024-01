¡Seguimos con las jornadas de carne en este 2024!

Enero es un mes sumamente complejo en términos económicos. No solo hay que hacerles frente a gastos como el pago del predial, la tenencia, agua, sino que además ya vienen muchos muy gastados de los festejos navideños y, si se tiene hijos pequeños, lo que se suma por Reyes. Por eso en enero, siempre las casas de empeño muestran un repunte en sus actividades; es lo que llaman la famosa cuesta de enero.

Pero hay buenas noticias sobre la mesa. La primera es el nuevo incremento al salario mínimo con el que arranca el 2024. Pasó de 207.44 a 248.93 pesos diarios; un aumento de 20%, aunado a que los salarios mínimos profesionales también recibirán un 20% adicional.

La otra es que, para aligerar la pesada carga de la cuesta, en unos días más realizaré la primera jornada de carne a bajo costo de este 2024. Hace casi dos años que su servidora las realiza, ya no solo en diversas colonias del puerto de Veracruz, sino que incluso ya hemos ido a otros municipios a llevar estos beneficios.

Es un básico en la mesa de cada familia, pues las carnes rojas -cerdo o res- son un alimento que nos aporta muchos nutrientes si lo consumimos correctamente; son fuente de vitamina B12 que ayuda a metabolizar proteínas, a formar glóbulos rojos y a darle mantenimiento al sistema nervioso central.

Aportan Zinc que nos protege contra el daño oxidativo, favorece la cicatrización de la piel y crea hemoglobina y nos aportan hierro, un elemento importante para mantener un adecuado transporte de oxígeno en nuestra sangre.

Por eso me preocupa y ocupa que las familias veracruzanas tengan acceso a carne de calidad y a buen precio. La primera jornada que llevamos, en octubre de 2022, al Infonavit Buena Vista surgió luego de que muchas mujeres y jefes de familia me contaran lo difícil que se les tornó comprar carne con la pandemia del Covid-19; que por más que estiraban el gasto, no les daba para comprar carne, sobre todo cuando las familias son más numerosas.

Así comencé a llevar kilos de carne fresca, por debajo del precio comercial, de cortes como pulpa, bisteces, molida, enchilada, chorizo, chuleta, pastor, longaniza, entre otros; así como productos de res como carne molida, chamberete, costilla, pulpa y carne para deshebrar. Y dos años después, ¡aquí seguimos!

Sé muy bien que no es la solución total a muchos de los problemas que enfrentan los hogares veracruzanos, pero es una manera noble de intentar contribuir con el gasto familiar, por lo que estén muy pendientes de cuáles serán nuestros próximos puntos de visita.

*Diputada local independiente

@AniluIngram