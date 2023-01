Seguridad, desarrollo y oportunidades

El 19 de enero pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que en 2022 la percepción sobre la inseguridad en el país descendió a 64.2%, su nivel más bajo desde que se tiene registro. Esto significa una mejora de 9.5% en este indicador con relación a diciembre de 2018. Los datos presentados por la institución hablan elocuentemente de que la estrategia implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en todo el territorio mexicano está funcionando.



La seguridad, lo ha dicho el mandatario mexicano, no implica sólo agitar el avispero, emprender una guerra sin ton ni son, como la que emprendió el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con terribles daños colaterales, sino atender el fondo, la raíz, las causas de la pobreza y sobre todo, quitarle a los grupos delincuenciales a lo más valioso que tenemos como país que es a nuestros jóvenes. Así, con oportunidades, nuestros jóvenes han encontrado rutas nobles para su desarrollo y no los paraísos artificiales de la delincuencia.



En su conferencia mañanera de este lunes, el jefe de las instituciones en el país informó que de enero a junio de 2022 se registraron 15 mil 561 homicidios en México. Esto significa una disminución de -10.09% respecto a enero-junio de 2021. Los datos siguen mostrando pues la eficacia del plan que, aunque los conservadores y neoliberales pretendan “inflar” los hechos de violencia que se registran en el país, vistos de manera global la disminución ha sido muy clara.



Junto a estos resultados tangibles, que insistimos, son fruto de una estrategia que va al fondo, a las causas de la pobreza, ofreciendo mayores oportunidades a nuestra gente y sobre todo a los jóvenes para que no se dejen convencer por el canto de las sirenas, por la vida fácil, por el dinero rápido, junto a esto se encuentra la atención que se brinda desde el gobierno de la república a las clases más vulnerables con los diferentes programas sociales.



Frente a las campañas negras, lo señaló también ayer el presidente, la gente tiene confianza y no se deja manipular. En México y en Veracruz tenemos gobiernos que están trabajando, que están dando resultados, que están dando soluciones de fondo. Además, tenemos un pueblo que no se raja y que da lo mejor de sí, sus valores y su cultura.



Son estos valores del México profundo, los que nos dan identidad, los que nos permiten salir adelante y no dejarnos avasallar por la delincuencia. La fortaleza cultural es un gran activo que tenemos como país. La estrategia de los gobiernos de la Cuarta Transformación ha sido muy clara: atender las causas, fortalecer la cultura, trabajar con profesionalismo y no permitir la corrupción. Si seguimos por esa ruta estamos seguros que todo seguirá viento en popa y que seguiremos reconstituyendo el tejido social y cosechando una sociedad más tranquila y más segura.



Desde ayer y hasta el jueves 9 de febrero se llevarán a cabo en Tlacotalpan las fiestas de la Candelaria 2023. Este evento cultural, religioso y folclórico, representa una oportunidad para la promoción de los valores que nos dan identidad como veracruzanos. A la orilla del río Papaloapan, hombres y mujeres de esta región darán lo mejor de sí para ser nuestros anfitriones. Su presencia, veracruzano, mexicano o extranjero, los hará más grandes.



