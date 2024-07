¿Dónde estaban en la mañana de un día como ayer pero de hace seis años? Creo que las mexicanas y mexicanos de nuestra generación nunca olvidaremos qué estábamos haciendo ese día. La fecha que ahora es histórica del 1 de julio de 2018.

Yo era candidato a diputado local por el distrito de San Andrés Tuxtla, entre nervioso y contento porque era mi segunda elección popular y estaba seguro de ganar, pero no tan seguro de que el régimen yunista lo permitiera.

Un año antes había sido candidato a la presidencia municipal de Hueyapan de Ocampo y, la neta, me aplicaron la novatada de ganármela con mano negra. Eso me desilusionó al grado de querer retirarme de estos asuntos políticos. Nunca he sido echado para atrás, pero pensaba que debía dejar pasar un tiempo.

La elección del 2017 iba a ser mi debut y despedida, pero Cuitláhuac García, a quien el PRIAN le había hecho una cochinada parecida en el 2016, me invitó un café frappe en el Malecón de Veracruz y me convenció de volver a participar. “Ahora sí vamos a ganar”, me aseguró.

Cosas de la vida, nuestra candidata de lujo al Senado de la República era Rocío Nahle.

Pero hace seis años estaba en juego muchísimo más que la diputación local por San Andrés. Más que una senaduría e, incluso, mucho más que la gubernatura de Veracruz –y eso que no es poca cosa-.

Un día como hoy, pero de hace seis años, México estaba por volcar en las urnas el hartazgo acumulado por décadas de malos gobiernos del PRIAN. Hartazgo por un lado y esperanza por otro.

Hace seis años, México estaba en curso de elegir al mejor Presidente de la historia moderna: Andrés Manuel López Obrador.

Hace seis años México tomó la decisión más importante de ese siglo. Hace seis años México cambió de rumbo.

Y viendo lo que ha ocurrido desde entonces a la fecha, viendo las promesas cumplidas, hoy podemos decir que hace seis años México no se equivocó.

Tan no se equivocó, que su decisión a favor de la Cuarta Transformación fue ratificada en el 2024 con una votación todavía mayor que la del 2018.

Hoy se cumplen seis años y vemos con mucho ánimo que la 4T continuará seis años más en México y en Veracruz.

Pd.- Selección Nacional: no se nos ha bajado el coraje ni nos hemos olvidado de ustedes. Hoy estamos festejando la elección de AMLO, pero mañana seguimos con ustedes.

*Diputado Local. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.