Semana peligrosa

Para la mayoría de ciudadanos inició ya un periodo vacacional largamente esperado, sobre todo porque al haber pasado ya un año de claustro obligado por la pandemia, niños y adultos esperaban estas fechas, no para el recogimiento y meditación, sino para salir de sus casas a pasear y divertirse, siendo las playas los lugares más anhelados para el descanso y la diversión.

Así las playas se han abierto tras colorear de verde el semáforo epidemiológico, a pesar de que apenas vamos por un 30 por ciento de la población mayor que ha recibido la primera dosis de la vacuna anti-Covid, lo que implica que los niveles de protección para los adultos mayores están lejos de alcanzar siquiera el 50 por ciento y muchos de ellos viajarán con sus familias a los centros recreativos y si bien les va, usarán cubrebocas gran parte del día, menos en la playa, la alberca, restaurantes y en el cuarto de hotel, mucho menos guardarán distancia, sobretodo porque la mayoría de los lugares estarán abarrotados de gente sin mantener espacio entre unas y otras personas, y cómo van a controlar a sus niños en medio de la diversión, siendo que ellos también son vectores de contagio.

Mientras eso sucede y la gente anda distraída, qué novedades se estarán gestando bajo la manga de los gobernantes, que por un lado han visto frustrada su ley de energía eléctrica y mientras nos suben los precios de la gasolina y gas, así como las tarifas de la luz.

Pugnando por quitar de su cargo al presidente del INE, que retiró varias candidaturas al partido en el poder, en especial al compadre incómodo que busca la gubernatura de Guerrero, a pesar de que obran tras él varias denuncias por acoso, violación y corrupción. Creo que si bien fue tomada esta acción como un acto deliberado, hay que tomar en cuenta que los precandidatos eliminados no cumplieron con la normatividad que debieron observar y cumplir previo a su inscripción a dichas candidaturas, y si no cumplieron la norma dice que no se puede pasar por alto dichas omisiones y que aún cuando en teoría no tuvieron gastos de precampaña, lo cual suena un tanto absurdo, debieron haber hecho su reporte en cero pesos en su cuenta y con ello no habría pretexto para que fuesen retirados de la contienda.

Hasta ahora el INE, a lo largo de la carrera electoral y desde su creación, se ha ido puliendo, defendiendo los deseos de los ciudadanos en pos de la democracia, siendo un modelo que se ha copiado en otras naciones; que si su funcionamiento es muy costoso, tal vez sí, pero eso le ha permitido tener un sistema bien organizado, transparente y funcional que precisamente ha permitido el intercambio de fuerzas políticas en el poder que hemos vivido en los últimos cuatro sexenios, al menos sin que hubiera trampas en el conteo de los sufragios, como sucediera en el sexenio de Salinas, en el que la mano tenebrosa de Bartlett logró la caída del sistema, saliendo triunfador Carlos Salinas, quien nos deslumbró para dejarnos empobrecidos y endeudados. Sin duda, un periodo vacacional como anillo al dedo para aprovechar la distracción y salir con novedades a más de nuevos contagios.