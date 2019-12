Sembrando Vida, ejemplo en el mundo

Todos los programas sociales creados por el actual gobierno de la República son importantes y tienen un propósito común: llevar justicia a los grupos de población más vulnerables atendiendo sus necesidades básicas de alimentación y salud para una vida digna, en lo fundamental; pero también apoyar a mujeres emprendedoras a salir adelante, abrir oportunidades a los jóvenes de prepararse y orientar sus pasos hacia nuevos horizontes, y a los hombres del campo, con quienes que el país no ha saldado la deuda histórica con ellos por su lucha libertaria y su esfuerzo diario en cultivar la tierra y obtener los productos que nos dan alimento a todas y todos los mexicanos, se haga realidad su sueño de una patria mejor.

Esa es la esencia de estos apoyos dirigidos a los campesinos productores de maíz, frijol de buena calidad (sin gorgojo), trigo y otros básicos, con precios de garantía justos y comercialización asegurada a través de Segalmex; a caficultores, cañeros y ganaderos, y en especial a quienes están incorporados al programa ‘Sembrando Vida’ que va por el rescate de un campo olvidado durante décadas por gobiernos neoliberales, con la siembra este año de 500 mil hectáreas de árboles maderables y frutales en una primera etapa a nivel nacional, y un millón de hectáreas en 2020, en una segunda fase; es tal su importancia, que se ha convertido en el mejor programa del mundo, por sus alcances a corto, mediano y largo plazo; por ejemplo, lo invertido en este primer año fue de 13 mil millones de pesos y el próximo aumentará a 26 mil millones, se duplicará, y sus beneficios alcanzará a 400 mil sembradores.

De este programa hubo una positiva evaluación del presidente en su reunión con facilitadores, sembradores y binomios técnicos el fin de semana anterior en el sur de Veracruz, donde anunció la ampliación del programa a 170 mil hectáreas en la entidad con la siembra de más árboles en la Huasteca veracruzana y con lo cual se otorgará este apoyo a 70 mil campesinos. Esto es muy importante para México y Veracruz, y a veces nosotros mismos no lo dimensionamos en todo lo que vale. No solamente se logra atender la pobreza y arraigo al campo con programas productivos como éste, también se reactiva la economía en zonas marginadas, se construye la paz desde sus raíces al resolver necesidades económicas que muchas veces orilla a las personas a involucrarse con la delincuencia, se contribuye a mejorar el medio ambiente y se encamina al país para lograr la soberanía alimentaria, considerando que el programa ‘Sembrando Vida’ incluye cultivos intercalados de milpa o frijol, para obtener dos o tres toneladas de estos granos por temporada que serán pagados con buenos precios de garantía, lo que fortalece el ingreso de estas familias campesinas y evita la migración de los campesinos en busca de mejores ingresos. Por eso el interés del presidente en este programa que tiene muchas bondades para un sector que ha permanecido abandonado y desprotegido, pero sobre todo porque no es posible seguir permitiendo que el país siga consumiendo alimentos de importación, incluyendo el maíz que es un cultivo de nuestros ancestros desde hace ocho mil o diez mil años y principal alimento de los pueblos originarios, y peor es que este grano que adquirimos al extranjero es forrajero, lo cual es una tragedia, lo mismo que otros básicos fundamentales como la leche y la carne.

Hay mucho por hacer, resolver muchos pendientes que dejaron los malos gobiernos; construir o arreglar, por ejemplo, los caminos para sacar las cosechas, que es un reclamo generalizado planteado por los pobladores de comunidades rurales. Esas vías de comunicación son fundamentales que llevan bienestar y progreso al medio rural, y el gobierno escucha y atiende estos reclamos, se van a resolver, muy probablemente como se hace en Oaxaca, donde se entregan los recursos a las comunidades y éstas aportan su trabajo para construir esos caminos y carreteras que son necesarias para unir a todo el país. No hay ninguna duda de que la Cuarta Transformación del país sigue su marcha.