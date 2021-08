Senador Clemente Castañeda, en Veracruz

¡Y sí, Movimiento Ciudadano nació en Veracruz! Lo decía fuerte, claro y muy emocionado el senador Clemente Castañeda, coordinador nacional de este instituto político, el pasado viernes, en el marco de la Tercera Convención Estatal de ese partido, que se ha convertido en la organización política más atractiva para cientos de miles de mexicanos y veracruzanos que lo han abrazado como su instrumento, algunos por oportunismo político y otros por ideología.

“A mí no se me olvida, lo digo como dirigente nacional, donde estoy parado y frente a quien estoy, que aquí empezó todo, que aquí se generó algo; felicidades a los padres y a las madres de Movimiento Ciudadano”, seguía manifestando el dirigente que diera excelentes resultados en el pasado proceso electoral federal y lograra, bajo su conducción, que Movimiento Ciudadano fuera el partido que más creció en el país, con 45.4%.

Y sí, Movimiento Ciudadano se concibió en Veracruz. Tan es así que Dante Delgado tuvo que pagar el precio por haber ideado este gran proyecto nacional con la cárcel. Esta fue consecuencia fue efecto de las acciones que realizaba el ya exgobernador del estado a nivel nacional, tal y como lo describo en mi libro >>José Luis Lobato Campos, una visión a ojos de Helí Herrera, de la Editorial Académica Española<<. La versión oficial y oficiosa fue maquinada por el entonces presidente Ernesto Zedillo y ejecutada vilmente por el gobierno veracruzano de esa época.

Visiblemente emocionado, Clemente Castañeda le decía a los cientos de delegados allí reunidos: “Por eso un reconocimiento a quien ha sido la pieza clave de este proceso, de esta organización, y de darle una nueva dimensión a la política mexicana en el último proceso electoral, y que fue la única organización política que cruzó el pantano sin mancharse, Movimiento Ciudadano, y mucho de ello se lo debemos, por supuesto, a muchos y muchas de ustedes, pero también a la visión, a la actitud inagotable e incansable de un veracruzano ejemplar, de mi amigo el senador y mi coordinador (en el Senado de la República), de Dante Delgado. Honor a quien honor merece”.

Fue un acto más que electoral, emocional, de remembranzas, de pase de lista por Dante de aquellos y aquellas que fundaron esta gran organización. De los presentes y de los ausentes. De aquellos que íbamos a la colonia Progreso a la oficina de Convergencia por la Democracia a cruzar ideas para impulsar ese sueño con Aniceto Castillo y Lucero Bandala (+), a los que asaltábamos, en el buen sentido de la palabra, Bosques del Recuerdo para tomar acuerdos con el maestro y contador José Luis Lobato Campos; a los que pasaron por la oficina de Rojano y Zamora, hasta los que hoy ya visitan la de Murillo Vidal. De allí el reconocimiento viril a cada uno de los nombrados por Dante Delgado >como padres o madres< de MC, como lo dijera el senador Clemente, tanto por los fallecidos como por los que por enfermedad no estaban allí, en ese extraordinario escenario, como para los que sí pudimos vivirlo y disfrutarlo.

¡Qué buenas intervenciones! Con casa llena ya, con ese sueño añorado cumplido, acariciado a finales de los 90, cuando había que ir a construirlo con dinero propio, y robándole tiempo al trabajo con el que se lo ganaba uno, por las causas, por la ideología, como bien lo dijera Sergio en su intervención. ¡Lo demás, lo demás es lo de menos!

Así, con el deber cumplido, sin importar que todos los allí presentes hayan comprendido estos dos trascendentales mensajes de los senadores Castañeda y Delgado, que honraron a los caídos sí, pero también a los ausentes y presentes, regresé a mi casa, donde me dio tiempo a reflexionar y entender porqué ambos, emocionados, aprovecharon ese escenario para dar esos discursos con ese contenido.

Y sí, Movimiento Ciudadano nació en Veracruz y ha crecido cuantitativamente, en consecuencia. El sueño hoy, el objetivo hoy deberá ser que lo haga cualitativamente, y créanme estimado lector, ese será un reto que enfrentará muchísimas dificultades, porque ciegos seremos si no estamos conscientes que, con la llegada de miles, llegan también el oportunismo y la simulación, y no las causas, y no la ideología, como bien lo dijera Sergio, el coordinador estatal.

TW: HELÍHERRERA.es