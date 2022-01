Señalamiento vial

Xalapa tiene, en su centro histórico, una serie de señales viales verticales que confunden a propios y extraños. Recientemente a las autoridades se les ha ocurrido establecer postes en las banquetas con letreros que al parecer son impresos en talleres de serigrafía y que no están sustentados en las normas aplicables; en muchos casos ya se están decolorando por el intemperismo.

Por otro lado, las señales de tránsito que sí están fabricadas conforme a las normas que emite el Instituto Mexicano del Transporte y de la ex Secretaría de Comunicaciones y Transportes, han sido sustituidas por estas ocurrencias. Los pocos que aún quedan, están vandalizados o requieren de mantenimiento.

Una capital con este tipo de desorden en su señalética, no sólo genera inseguridad a los peatones y una movilidad vial deficiente, sino que entorpece las actividades humanas. Las señales oficiales están diseñadas por técnicos y expertos mexicanos que intercambian estudios y hallazgos científicos con sus pares norteamericanos y canadienses.

Si usted ha viajado a Estados Unidos y Canadá observará que tanto el señalamiento horizontal como vertical (marcas en pavimento y anuncios elevados) son iguales que en la mayoría de las ciudades y en todas las carreteras de México. El Tratado de Libre Comercio, hoy denominado T-MEC, entre otras cosas, normaliza las señales viales para que el flujo entre países sea más seguro y eficiente.

Lo mismo ocurre en Europa. Los que han tenido la oportunidad de visitar Roma, París, Viena, Berlín, Bruselas o las diferentes ciudades y pueblos de la Unión Europea, comprobarán que hasta en los centros históricos milenarios, las señales para los peatones y conductores son las mismas en cuanto a tamaño, colores y diseño. Las señales viales son un código, y por su impacto en la seguridad humana, con ellas no se debe jugar.

La ventaja de hacer las cosas bien es que se gana en bienestar y en economía. ¿Por qué gastar en tratar de descubrir el “hilo negro” y violar la normatividad aplicable? ¿Qué objeto tiene hacer anuncios que nadie entiende y no sirven para nada? Cualquiera que se dé una vuelta por el centro de Xalapa podrá observar que ya se despintaron las pseudo-señales que han puesto recientemente y que son de color rojo (no se ven en la noche), que además tienen diversos símbolos y letras ilegibles, etc.

Las señales preventivas, restrictivas e informativas diseñadas por los expertos se fabrican en lámina galvanizada, se recubren con una película o papel autoadheribles reflejantes (grado diamante o ingeniería) o de tipo vinílicos y de acuerdo a lo establecido por la familia de Normas Oficiales Mexicanas (NOM-003-SEGOB-2011, NOM-034-SCT2-2018, por citar solo un par de ejemplos).

Amables lectores, simplemente pueden “goglear”: “autoadherible para señales de tránsito” y encontrarán la enorme cantidad de información y proveedores de estos utilísimos elementos de infraestructura urbana.

Las incorrectas señales de tránsito y vialidad pueden ocasionar un accidente de consecuencias irreparables. La capital de Veracruz, ahora que ha sido recuperada por xalapeños de experiencia, tiene la oportunidad de corregir. Lo menos que esperamos es que impere el sentido común.

Twitter @basiliodelavega