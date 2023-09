Sendero de paso lento

La primera vez que escuché la analogía de las cucharas fue durante una sesión de terapia grupal. En ella el psicólogo explicó que imagináramos que todas las personas despertamos cada día con un dispensador de relucientes cucharas. Cada una equivale a una dosis de energía para hacer nuestras cosas cotidianas: despertar, bañarnos, desayunar, ir al trabajo, cocinar…

Lo común es que las personas posean un dispensador con 10 cucharas, con la opción de poder “rellenar” su recipiente si realizan alguna actividad plácida o descansan. Pero no todos tenemos ese suministro diario, y es que, algunas personas, disponemos solamente de cinco cucharas.

Se trata de personas con alguna neurodivergencia, como autismo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastorno límite de la personalidad (TLP); o también depresión, ansiedad; y quienes padecen enfermedades crónicas o terminales. Así que, aunque le “echemos ganas”, veamos “lo bonito de la vida”, nos digamos “sí puedes”, de todas formas, solo se tienen cinco cucharas. Mi dispensador tiene esa capacidad. Punto.

Así, una persona con cinco cucharas debe planear muy bien sus actividades para cumplir sus obligaciones y ser funcional. Las situaciones inesperadas suelen ser caóticas porque para hacerles frente se usan cucharas que eran para actividades programadas, o bien se piden “prestadas” del día siguiente y ya vamos entonces arrastrando un déficit mayor de cucharas. Y mientras los de 10 pueden recargar fácilmente oprimiendo un botón que puede llamarse siesta, comida, placer; los de cinco oprimimos el botón, pero este hace falso contacto. No siempre se rellena. Es más, hay días que ni siquiera despertamos con las cinco cucharas disponibles.

Las personas con TDAH, por ejemplo, solemos tener una larga lista de pendientes, y muchos de ellos se van postergando una y otra vez por ¿desidia?, ojalá; solo esperamos que nos quede una cuchara libre, a veces media, para poder atenderlo. Solemos recibir una fuerte presión de nuestra gente cercana por las cosas que no hacemos y que, para ellos, con un recipiente suficiente de cucharas, les parece una minucia. Priva la incomprensión. Quienes andamos por la vida con cinco cucharas no somos “flojos”, “distraídos, “egoístas”. Y no se trata de que nos falte capacidad, es decir, claro que voy hacer las cosas, es solo que nos movemos a un tiempo distinto, es todo. Como dice Muerdo en una de sus canciones, somos sendero de paso lento.

Pero, bajo este sistema económico-social que premia la productividad, la rapidez, la superficialidad, el estallido, el subidón de adrenalina, lo llamativamente efímero, ¿qué lugar tenemos las personas que nos movemos a otro ritmo?

Existe una sobrestimación y exaltación de la productividad como único camino a una felicidad etérea e inalcanzable que tiene precio: nuestra propia vida y estabilidad emocional.

El capitalismo permea las capas más íntimas de nuestras relaciones humanas, de nuestra psique, haciéndonos creer que, si no producimos, si no nos explotamos, si no sacamos jugo a cada una de nuestras cucharas, no podremos aspirar a la plenitud mercantil: tener más, comprar más, desechar más. Y si no producimos no encajamos, no servimos. Si cada vez la presión es mayor para los de 10 cucharas, imaginen a los de cinco. ¿El problema son la falta de cucharas, o el sistema que nos obliga a explotarnos sin parar? Detenerse, respirar, ir a paso lento, se ha convertido en una necesidad disfrazada de lujo.

O ¿usted qué opina?, ¿cuántas cucharas le cuesta su día?, De mis cinco diarias, dos ocupo para compartirles estas palabras, así que, a ver cómo acabamos.





csanchez@diariodexalapa.com.mx