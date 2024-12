Sentir la vida y su vuelo

Apenas comenzando los peldaños del cielo, es cuando miro hacia abajo por curiosidad, como la mujer que se convirtiera en estatua de sal por voltear en su añoranza al destino que abandonaba. Así creo que a veces vamos en tumbos y amaneceres de un otoño frío y quemante, salimos de una madriguera para entrar a otra, de una ola superficial queremos pasar al fondo de nuestra mar.

Oteando a las nubes lejanas y paliduchas, vibrando en el diario acontecer, con las espaldas mojadas del sudor por trabajar, un dedo nos señala y dirige desde el cielo infinito, en la ciudad de las farolas de los autos, donde la gente cree saberlo todo, es fácil ser un tonto en la multitud. Sentir, volar en mis sueños fugaces en mis anhelos locuaces, dirijo mis pasos septentrionales al nuevo despertar en mi ciudad de fuego, terciopelo y vino rojo como el color de tus labios de corazón; de tal forma no percibo el tiempo perdido, engolfado, dilapidado, o simplemente secuestrado. Caminaré en el silencio de la oscuridad de nuestra noche, donde la vida prorrumpe a borbotones y marejadas de placer, y los de antes somos los de ahora, sólo que cambiadas las circunstancias de ser flores vivas a ser tal vez desiertos existenciales.

No miraré hacia atrás, no prorrumpiré en el llanto, ya he lavado mi rostro por algún quebranto, no me importa tanto, es como decirle a un niño que no coma golosinas, si al final de cuentas y a hurtadillas habremos de saborear. Es la vida en su vuelo permanente, es el cronos inefable, como inefable es el estar aquí entre risas y fiestas, o entre guerras de todo tipo y guerrillas de nuestras mentes. Así partiré a mi destino más septentrional, y en la tierra más fría congelaré mis sueños por un tiempo, hibernaré ante un frío inclemente, renaceré por marzo y comenzaré entonces mi verdadero vuelo, que sin tapujos ni cielos limitados me hará salir al cosmos infinito, para ver el rostro del más grande que sólo un ser de otro mundo compartirá conmigo la charla entre dos amigos.

Con este poema de autoría personal me he inspirado esta noche, y no dudo que nuestro sistema de creencias sea tan policrómico que no nos pinte de millones de colores en sus diversas tonalidades, ya que la velocidad más rápida que existe es la del pensamiento, no está en un cohete hipersónico, en la luz o en algún jet de combate. La velocidad del pensamiento nos puede transportar a cualquier lugar, y así los llamados viajes astrales son parecidos a lo mismo que hoy aquí trato de exponer, sólo pensemos por un momento que nos encontramos en el polo norte dentro de algún tipo de refugio, y que afuera la velocidad del viento es muy fuerte al igual que una temperatura de congelamiento, pero nosotros estamos a resguardo por algún tipo de tecnología diseñada para vivir en el inclemente lugar. ¿Acaso no estamos ahí, experimentando la circunstancia como algo real? Por supuesto que sí, de la misma forma es la potencia de nuestros pensamientos, sentimientos, anhelos, certezas o dudas lo que habrá de definir la naturaleza propia de todo ser humano.

La búsqueda de la libertad, la de la felicidad, el progreso y la convivencia entre los seres humanos es algo vital, es parecidísimo al oxígeno, al agua, a la comida, pero involucra tiempos y circunstancias, ya que cada cual en su propia razón tiene la razón, y de aquí parte el núcleo esencial de los gustos, las diferencias. Si nos gusta algo es por afinidad o parecido, recordemos que los contrarios se atraen, que, en un mundo lleno de opciones, la primera opción somos nosotros, e inmediatamente lo que nos circunda.

Siempre he sostenido que estando bien primero uno, lo demás que consideramos está girando a nuestro rededor puede verse impactado en una forma positiva, no aspiro a un mundo idealizado, mucho menos perfecto, simple y llanamente debemos buscar y aspirar a alcanzar la justicia, la belleza en sus formas diversas. Quien mata una mariposa es un criminal, quien mata una araña es un héroe, para pensar…