Ser o no ser: la disyuntiva del Poder Judicial federal

Hoy seré breve, estimados lectores de Diario de Xalapa. Nunca antes, desde que tengo memoria, el Poder Judicial de la Federación habría estado en una situación de justificación de su existencia misma.

Y todo porque tenemos a un presidente de México que no cumple la ley; que viola la Constitución General de la República; que falta a lo estipulado en el Código Penal Federal; que no acata las determinaciones que le hace el Instituto Nacional Electoral y/o el Tribunal Federal Electoral, y que se ha convertido en un delincuente confeso, al manifestar públicamente: “A mí no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.

No conforme con eso, incita a sus seguidores para que lo imiten, al darles instrucciones a que como él, violenten el marco legal nacional, al ordenarles que no cumplan con las sentencias emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que varias veces ha instruido a los senadores de la República para que nombren los consejeros del INAI que faltan, y las y los senadores morenistas se han pasado por el arco del triunfo tales ordenamientos, violando con ello tales resoluciones, cayendo en desacato, por lo que ya debieron ser destituidos de sus encargos, inclusive, y nada de eso ha ocurrido.

Una y otra vez, desde sus mañaneras, don Andrés Manuel ha desafiado al Poder Judicial federal, haciendo lo que tiene prohibido hacer (violando el secreto fiscal, por ejemplo), como diciendo: el Estado soy yo, y háganle como quieran, porque a mí nadie me va a detener en mi pretensión de imponer al siguiente presidente del país, cueste lo que cueste, sin importarle lo que vaya ocurriendo en las campañas, y mucho menos en la jornada electoral.

A estas alturas, no dudo de que utilizará al Ejército Mexicano para perpetuar un golpe de Estado, porque nunca reconocerá una derrota de su movimiento. Por eso le dio tanto poder económico al generalato en estos cuatro años y medio de su mandato.

Tiempos tormentosos para el Poder Judicial federal se avecinan, si no detienen los sueños maximatos del mesías de Macuspana, que, al observar la inoperancia de éstos, sigue envalentonado destruyendo todo el andamiaje electoral que tantos años y con mucha sangre costó construir, para que, a través de la democracia, la sociedad seleccionara a sus autoridades ejecutivas y legislativas, en un ambiente de pleno respeto a la voluntad popular.

O le aplican las leyes que sancionan todas sus conductas delictivas antes, mucho antes del 2 de junio del 2024, o aprestémonos a observar una jornada electoral violenta y la posibilidad de un golpe de Estado, porque para esas fechas, AMLO estará más envalentonado y jamás dispuesto a perder, a golpe de votos, el poder económico y político que considera solo él, nada más él, y nadie más que él, es el único a detentarlo.

plazacaracol@hotmail.com

Twitter: HELÍHERRERA.es