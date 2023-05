­Ser para sí

Uno de mis primeros recuerdos me traslada a un festival escolar. Mamá no tenía con quien dejarme encargada y me incluyó en uno de los bailables para el Día de las Madres. Junto a sus alumnas de la primaria “Benito Juárez”, donde ella era maestra, traté de aprender todos los pasos y bailar lo mejor que pude. Memoria y motricidad siempre me han jugado malas pasadas. Al final de la jornada mamá estaba complacida: las festejadas reían divertidas ante los intentos de aquella niña de tres años para seguir el paso de las otras pequeñas que le doblaban la edad.



Tal vez era 1975. Como mamá, muchas mujeres de aquella época descubrían una triple jornada que implicaba cumplir con los mandatos de la maternidad, desempeñarse con excelencia en sus sitios de trabajo y procurar contribuir a la vida comunitaria de la que formaban parte. Casi medio siglo después este descubrimiento se ha tornado en estresante normalidad.



Observo a muchas mujeres que malabarean con el trance de maternar amorosamente, a veces con enojo, pesar o con miedo, también con ilusión. Es una tarea titánica. No sé de dónde sacan tanta fuerza y voluntad.



Muy lejana a su experiencia, me pregunto por qué las mujeres tienen hijos y para qué. Hay muchas respuestas posibles, lo cierto es que ahí están en medio de una sociedad que idolatra la maternidad, pero que no brinda condiciones de vida siquiera mínimas que permitan cumplir y gozar su labor. Sin embargo, ellas lo hacen; tampoco perdamos de vista que existen también otros escenarios que muestran un verdadero calvario.



Creo firmemente que la mamá ideal no existe. Las y los humanos somos seres imperfectos. ¿Por qué las madres deben ser perfectas? Originarias de un planeta que solo existe en el universo mental de una sociedad misógina y patriarcal, a las mujeres se les endilga la tarea de ser la columna vertebral de la salud mental de su decendencia. El mandato indica que la honorabilidad y buen nombre de los “hombres del mañana” corre por cuenta de las autoras de sus días. Nada más panfletario y mentiroso.



Justo ahora que la pirámide poblacional se ha invertido escandalosamente, vale preguntarse por qué muchas de nosotras hemos decidido posponer la maternidad o de plano anular ese horizonte de nuestras vidas. Otras más han tomado la decisión en “el último minuto de su reloj biológico” y se están adentrando a una aventura que hasta hace poco se presentaba como imposible: parir entrada la cuarta década de vida.



Este miércoles 10 de mayo justo es pensar en quienes han sido madres en contra de su voluntad, siendo niñas o por la burocracia que todo retrasa y que no le importa que la interrupción legal del embarazo es ley. Niñas pariendo niñas. Nada más lejano al ideal de la maternidad.



Cobremos conciencia de la multiplicidad de mujeres y vidas que encarnan el acto de maternar, con sus múltiples aciertos y errores, con la contradicción de sentimientos que implica la omnipresencia en la vida de otro ser. Reconciliémonos con la práctica de otras maternidades. La que se encuentra en nuestra imaginación hace tiempo quedó rebasada.



En tanto, voy a escarbar en aquel recuerdo. Ahí donde esa joven usaba como bisagra un baile folclórico en un festival escolar para ser la mejor madre para su hija y la mejor profesora de sus alumnas. Felicidades a todas en su día. Gracias por sembrar recuerdos que nos acompañarán por siempre.



*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres.

Universidad Veracruzana.