­Ser para sí

Este lunes 15 de mayo celebramos el Día del Maestro. Así, en masculino, a pesar de que es un gremio altamente feminizado. En 1917 el entonces presidente de un México que aún no alcanzaba a ser postrevolucionario, Venustiano Carranza, decretó la celebración que actualmente forma parte de las fechas emblemáticas en el calendario patrio.



En aquella época ya destacaban algunas maestras en la vida política nacional, tal es el caso de la “Monja Roja del Mayab”: Elvia Carrillo Puerto. Feminista sufragista quien destacó por su trabajo con mujeres mayas, en 1923 fue electa como diputada en el congreso de Yucatán. Al siguiente año fue obligada a renunciar. Cien años después bastante agua ha corrido bajo el puente.



Y así podemos enumerar a muchas maestras quienes además de iniciar en las letras y los números a varias generaciones, también fueron pieza clave en los momentos históricos del país y que emprendieron acciones destacadas a favor de las mujeres.



Debo de aclarar que soy maestra, mi madre también lo fue, mujeres de mi familia, amigas y amigues también lo son. Algunas estudiaron en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana a mediados del siglo pasado. Otras más fuimos involucrándonos y abrazamos la docencia. Es una tarea con mucha responsabilidad, retos, satisfacciones y con bastantes callejones sin salida.



Pero en esta ocasión, quiero reconocer a las maestras que realizan una labor titánica más allá de los salones de clases. Me refiero a aquellas que son maestras de vida y que no tienen un título o una fecha especial para celebrarlas.



Las encontramos en momentos álgidos de nuestras vidas. Enseñan cómo curarnos y continuar en la lucha del día a día desde otra mirada hacia lo adverso. Las hay quienes sostienen en la necesidad y la urgencia, se convierten en nuestro apoyo dando cátedra del poder infinito de las redes de mujeres.



También están las grandes maestras de los saberes ancestrales y subestimados que a través de la partería, la herbolaria y la sanación nos ilustran con otras vías para sanar y vivir.



Desde luego, están aquellas que enseñan a amarnos incondicionalmente, sobre todo cuando nos encontramos en la adversidad. Tal vez este sea el tema más difícil de aprender. Las lecciones habrán de repetirse hasta el infinito. Debemos hacer un repaso todos los días porque el mundo entero pretende aleccionarnos en lo contrario.



Hay maestras que se han especializado en el arte de desaprender: que nos deconstruyamos como mujeres y nos replanteemos como seres humanas. Seguro que es una tarea por demás complicada porque las lecciones son de por vida.



A todas ellas también las tenemos en mente este 15 de mayo. Nada ortodoxas, son maestras de vida, de sostén, acompañamiento y sanación. Desde este espacio va un reconocimiento profundo para todas. Va también un llamado para reconocerlas, apreciarlas en su justo valor.



*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres

Universidad Veracruzana