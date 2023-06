Ser para sí

Seguramente cuando usted lea esto ya se conocerán los resultados preliminares de las votaciones acontecidas en el Estado de México para elegir a la Gobernadora de esa entidad.



Si bien no soy simpatizante de los partidos y coaliciones que llevaron a Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza) y Delfina Gómez Álvarez (Morena, PT y PVEM) a la intensa campaña electoral que ha presenciado el país entero, secretamente siento una emoción que quiero evitar, pero no puedo contener: mujeres protagonizando una de las contiendas políticas más importantes que se han visto en el país.



Justo a cien años de que Elvia Carrillo Puerto, diputada yucateca, tuviera que renunciar a su curul debido a las amenazas que, enmascaradas en una coyuntura política, se debían a la misoginia y sexismo tan arraigados en la población de México y que, desde luego, es endémica de una clase política en aquel entonces horrorizada por la sola presencia de una feminista tomando parte en las decisiones del congreso.



Cuerpo de mujer no garantiza gobernadoras o presidentas de la República que trabajen a favor de la vida y los derechos humanos de las mujeres. En todo caso, es importante reconocer que cuando parte del movimiento feminista se infiltró en el quehacer político partidista, se abrió brecha y gradualmente las mujeres fueron tomadas en cuenta para ocupar cargos o para ser postuladas por los partidos.



Primero vistas como títeres o “juanitas”, gradualmente han ido ganando terreno en un espacio que bloquea la presencia de mujeres autónomas y con decisiones políticas propias, pero que ha permitido su presencia para simular de vez en cuando aquello que se llama paridad, equidad e igualdad.



Más allá de esta simulación horrenda e indignante, siempre habrá en el horizonte la esperanza de observar el quehacer de otro tipo de mujeres que no estén sujetas a la voluntad de un padrino político. Ese horizonte y esa esperanza se la debemos al feminismo.



Hace más de cien años que ciertos hilos del movimiento feminista apostaron por tejer fino y lograr amarrar sólidamente otro tipo de labor en la estructura gubernamental y la de los partidos políticos. Su labor ha sido trabajosa y lenta, en ocasiones no ha estado exenta del uso de estrategias patriarcales para sobrevivir en un ambiente adverso. Ello le ha valido el reproche reiterado de los feminismos que se desplazan en las calles; pero ahí va la intención de infiltrarse y transformar.



Recientemente se ha cuestionado cuál es el feminismo verdadero y cuál se trasviste de morado, verde y de consigna para servir a sus propios intereses. La pregunta fue formulada por el Gobernador de Veracruz en una de sus conferencias en Palacio de Gobierno. No es un cuestionamiento menor y no es la primera vez que lo pone en tela de juicio. Seguramente no será la última, puesto que el movimiento feminista local reiteradamente ha cuestionado el desempeño de esta administración, tal como cuestionó y se pronunció contra pasadas gubernaturas vestidas de otros colores y partidos.



Como feminista solo diré que el movimiento protesta cuando matan a mujeres, cuando no se resuelve y se enmascara la ineficiencia. Es difícil aplaudir y ser seguidora cuando hay injusticia. En todo caso, cabe preguntarse si podemos pensar a la izquierda encapsulada en un partido de usos y costumbres rancios y misóginos. Parece que no.



*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. UV