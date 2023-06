Ser para sí

El aborto es legal en Veracruz desde julio de 2021. De acuerdo con reformas al Código Penal local, es hasta las doce semanas de gestación que un embarazo se puede interrumpir sin que esto se considere un delito. Es un logro importante, resultado de la insistencia y empuje de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado por la legalización desde el siglo pasado.



Indudablemente este hecho sin precedentes trae consigo una serie de secuelas de orden legal, burocrático y cultural que no fueron del todo previsibles. “Que sea ley” es una consigna que se ha cristalizado, pero que aparentemente se estanca en su aplicación. La armonización legal y procedimental para que la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ha estado bajo un intenso acompañamiento y “marcaje” por parte de organizaciones feministas.



Ya sea para la construcción de protocolos, vigilancia de procedimientos o la aplicación de la “Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra mujeres” (en la que se indica la interrupción legal del embarazo, ILE), que las organizaciones feministas y las acompañantas de aborto han estado muy atentas para que la ley se aplique. Es gracias a ello que se han percatado de problemas en la prestación del servicio de aborto.



No es suficiente con “Que sea ley”. En el sector salud sigue siendo un tema que se trata con reservas y suspicacia. Una “papa caliente”, pues. Pese al trabajo que se ha hecho para armonizar protocolos, la atención a usuarias constituye un proceso lento donde prevalece la apreciación personal, ya sea para bien o para mal.



Destaca lo acontecido en el IMSS. Si bien es ampliamente conocido el maltrato que su personal prodiga a la población derechohabiente, la situación se magnifica en el caso concreto de pacientes que acuden para solicitar un aborto seguro. Además del prejuicio cultural que prevalece por encima del quehacer institucional, se niega el servicio bajo el argumento de que el Instituto se rige bajo el Código Penal Federal, el cual hasta el momento contrasta con las reformas que se han hecho en la materia en once entidades del país, entre ellos Veracruz. En el ISSSTE la situación es similar. Mismo maltrato y negación del servicio bajo un argumento similar al del IMSS.



Es a partir de la postura de ambas instituciones de salud que coartan los derechos de mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar que organizaciones feministas de Baja California Sur, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz han interpuesto amparos contra el IMSS por parte de derechohabientes para que se les pueda practicar abortos.



Lexciur Figueroa & Asociadas, Abogadas con Perspectiva, Colectivo Akelarre, Colmena Verde, Niña Enojada, Rabia, Marea Verde Xalapa, Boca del Río y Veracruz son las agrupaciones que coordinan esta acción en el estado junto con Abortistas MX, colectiva que reúne en las entidades federativas a organizaciones que trabajan a favor del aborto y/o fungen como acompañantas.



No perdamos de vista esta labor que empuja para que el Estado se responsabilice y respete los derechos de las mujeres. Ahora que es ley corresponde a las instituciones de salud respetar el derecho a decidir y realizar ajustes necesarios conforme lo indica la acción de insconstitucionalidad 148/2017 emitida por el máximo tribunal de este país desde el año 2021.



*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana