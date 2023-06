Ser para sí

“¡Vamos a cocinar un invento!”. Mientras mi mamá se iba a dar clases, papá se quedaba en casa con mi hermano y conmigo. Eso sucedía con cierta frecuencia cuando él se quedaba sin su trabajo como obrero de Pemex. La familia dependía del sueldo de maestra. A sus 28 años de edad, él veía que su sueldo eventual se iba espaciando cada vez más. Era 1975. Debió de ser muy duro para él porque no era el sostén de su familia. Vivíamos en un lugar muy pequeño. Seguramente más de una persona en el vecindario lo sabía.



Pese a ello, nunca lo vi molesto, irritable o ausente. Mis recuerdos de aquella época de sinsabores económicos son los más bonitos de mi vida. Tenía un papá que nos hacía reír. Alborotaba su pelo largo, se disfrazaba, jugaba con mi hermano, mis primas y conmigo. Había una sensación de felicidad, amor y completud.



De repente nos decía “bueno, ahora vamos a la cocina”. “¿Qué vamos a comer, papi?”. ¡Un invento!”, era su respuesta. Y sí: tomaba unos huevos que el domingo anterior habían salido directamente del gallinero de casa de mi abuela o hacía una sopa o lo que se le ocurriera y lo que podía. Nos sentaba a la mesa y comíamos mientras lo bombardeábamos con preguntas. Los recuerdos se hacen borrosos. Han pasado muchos años desde entonces, pero la sensación de plenitud persiste al evocar esos momentos llenos de “inventos”, amor y cuidados paternos.



Ya entrada mi vida adulta, un día papá y yo nos encontrábamos platicando en el coche mientras manejaba. Tenía pocos años que mamá había muerto de cáncer y ambos nos sentíamos en la más infinita orfandad. Perdidos ante la ausencia de quien fue nuestro más grande amor. Él había perdido a quien fue su compañera por más de 30 años; a pesar de su infinita tristeza, me dio uno de los consejos más importantes y definitorios de mi vida adulta porque me proporcionó la sensación de respaldo, tranquilidad y certeza.



Él está a años luz de ser el papá perfecto. Es una persona que ha tenido la capacidad de no estancarse en sus muchos defectos y que ha exigido a su hijos e hija la misma capacidad de trabajo que él tuvo que desplegar a lo largo de su vida. Esa exigencia no se caracterizó por tener estrategia pedagógica y en muchas ocasiones fue muy duro.



Pese a esa dureza, nunca dejó de sorprenderme cuando observaba a los papás de mis amigas de la escuela. Unos eran muy parecidos al Sr. Casados, otros eran tiranos y golpeadores. Había algunos más que estaban ausentes o que de plano ni existían ya sea porque solo se aparecían por su casa algunas horas al día y no tenían el menor contacto con mis amigas so pretexto del trabajo o porque habían abandonado a sus familias.



Había otros más perversos que no aportaban ni un peso, ni un alimento para sus hijos e hijas. Vamos, ni una palabra de aliento, un beso, un abrazo o un te quiero, un espacio para ser feliz o guarecerse de la tristeza.



Hace poco, vi en Facebook a un contacto que estaba con su hijo y no me resistí en hacer comparaciones: él acababa de lavar su ropa, la tendía y su bebé lo imitaba tratando de alcanzar el tendedero. Ningún curso de “nuevas” masculinidades y paternidades era más efectivo que la enseñanza contenida en esa imagen. Tanto en ausencia como en presencia, los papás dan ejemplo tanto con lo que hacen como lo que dejan de hacer. Construyen a las personas del futuro, así como la aversión que a veces producen. ¿Y tú qué tipo de padre eres?







*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana