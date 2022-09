Ser para sí

Dicen por ahí que las mujeres que luchan se encuentran. A lo largo de la historia de la humanidad, y particularmente de nuestro país, ellas han sido parte fundamental de los procesos de cambio, sean estos de orden ideológico o bélico.



La historia patriarcal logró con éxito invisibilizar y caricaturizar el papel fundamental desarrollado por mujeres en los momentos álgidos y fundamentales que nos han definido como humanidad.



La reflexión viene a cuento porque esta semana se celebran las fiestas patrias en México, ello con motivo de recordar el inicio del movimiento insurgente, cuyo logro fue la independencia del país. Una serie de personajes, ahora considerados como ilustres, padres y siervos de la nación, han sido erigidos como actores principales del movimiento independentista y se ha dejado de lado o en el anonimato a quienes escapan de la figura, remozada por la historia oficial, de libertador.



Así, poco o nada sabemos de las integrantes de los contingentes independentistas, quienes de una u otra forma apoyaron con acciones diversas. No tienen nombre. Si acaso, solo referencias vagas en los registros. La labor de las historiadoras feministas nos ha permitido conocer algunos nombres de las insurgentas desconocidas o se ha recuperado evidencia de la valía del quehacer de las más visibles debido a su posición social o fortuna. Gracias a ello podemos escuchar de entre los vivas del 15 de septiembre a las solitarias Josefa Ortiz de Domínguez o a Leona Vicario.



Por cierto, espero que en “El grito”en Veracruz nombren a Teresa Medina, figura local fundamental en el movimiento insurgente y cuyo mayor reconocimiento otorgado fue bautizar con su nombre a una callecita de una cuadra de la ciudad de Xalapa. Recientemente, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, desde la administración anterior, otorga la medalla Teresa Medina a mujeres destacadas del municipio, entre ellas a colonas y activistas comunitarias.



Así, poco a poco, a veces en broma, a veces en serio, vamos revalorando en el imaginario social e histórico la presencia decisiva de las insurgentas.



Sin embargo, pareciera que más vale la mujer brava y aguerrida que duerme en la historia, pero no la que actúa hoy en día: cuando vemos a las mujeres en los espacios de decisión, en la política, argumentando, formulando el reclamo justo o marchando en las calles y “rompiéndolo todo”, ahí no hay reconocimiento que valga.



En pleno siglo XXI, las mujeres que luchan se encuentran en todos lados y arman revolución; trazan una estrategia insurgente para independizarse del yugo patriarcal. Desde las calles, las instituciones y las tribunas reclaman por una vida digna y en libertad. Doscientos años después, estos ríos de mujeres hacen historia y sus nombres serán recordados por siempre.



* Docente investigadora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres.