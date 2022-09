Ser para sí

Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua de 73 años, originaria de la Sierra de Zongolica, Veracruz, fue violada tumultuariamente por miembros del 63º Batallón de Infantería del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007. Murió al día siguiente, debido a las graves heridas que le causaron, pero el ultraje continuaría quince años después.



Siendo Fidel Herrera Beltrán (PRI) gobernador de Veracruz (2004-2010) y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (PAN) presidente de la República (2006-2012), se orquestó una estrategia para desvirtuar los hechos, toda vez que Calderón había iniciado con la militarización del país en el marco de la llamada “guerra contra el narco”.

Con tal de defender su iniciativa que llevó al ejército a las calles, el presidente mintió argumentando que Ernestina habría muerto por una gastritis. Lo grave fue que Rocío García Gaytán (PAN), entonces titular del Instituto Nacional de las Mujeres (2007-2012), respaldó lo dicho. Herrera Beltrán aceptó la “verdad” del titular del Ejecutivo federal por así convenir a sus intereses y corruptelas.



No es exagerado afirmar que a partir de la disposición presidencial de militarizar las calles, las mujeres indígenas y campesinas han padecido las consecuencias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido, al menos, tres sentencias contra el Estado mexicano por tortura sexual a mujeres de nuestro país: el caso Fernández Ortega y otros vs. México, emitida el 30 de agosto de 2010; caso Rosendo Cantú y otra vs. México, el 31 de agosto de 2010; y el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, emitida al 28 de noviembre de 2018. En el marco de éstas, el Estado mexicano ha pedido disculpas públicas a aquellas que tuvieron la oportunidad de ser acompañadas por organizaciones que visibilizaron la violencia infringida por el Ejército mexicano.



No podemos perder de vista el carácter transexenal de la militarización: Enrique Peña Nieto (PRI), presidente de México de 2012 a 2018, consolidó la estrategia de su antecesor.

Desconcierta y llama la atención el discurso y planteo político con el que se expresa la continuidad de este proyecto a partir de un nuevo régimen, a su decir, de izquierda.



El pasado 14 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó que hasta 2028 permanezca la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. El Senado de la República deberá ratificar dicha decisión.

Contrario a lo que manifestó en campaña sobre quitar al ejército de las calles, Andrés Manuel López Obrador (Morena), actual presidente de la República (2018-2024), hoy argumenta “no somos iguales”, en clara referencia a sus antecesores, al rastro de muerte que la militarización dejó a su paso, a los casos de tortura sexual y feminicidio en donde el Ejército mexicano estuvo directamente involucrado.



Más allá del discurso políticamente correcto, con sus actos de disculpa pública incluidos, la administración gubernamental actual y el titular del Ejecutivo obvian un elemento crucial: las fuerzas armadas del país son las mismas, con sus hábitos y costumbres de antaño. La Guardia Nacional no está exenta de ello. Su presencia en las localidades rurales e indígenas constituyen un peligro potencial, sobre todo para las mujeres. Bien lo sabe Ernestina.



----Docente investigadora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres.----