Ser para sí

Ya no se puede con tanta violencia ni con la simulación que finge sancionarla. Se contiene y administra el derecho legítimo de las víctimas a la búsqueda de justicia. Las fiscalías estatales en México, contrario al principio por el cual fueron creadas, vulneran y revictimizan a quienes han sido blanco de un delito, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto: porque sin persecución y sanción eficaz cultivan esmeradamente un ámbito de impunidad. Ese que conocemos tan bien en este país.



Un claro ejemplo lo tenemos en Veracruz con la actuación de la Fiscalía General del Estado y las dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: una por feminicidio, otra por agravio comparado. Hay una tercera solicitud de Alerta, en este caso por desaparición.



El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, coordinado por la Universidad Veracruzana, documentó que en la entidad han ocurrido 62 feminicidios, 74 homicidios, 468 desapariciones y 355 agresiones. Todos estos delitos han tenido como objetivo a mujeres que vivían o viven en el estado de Veracruz. El registro comprende únicamente el periodo de enero a agosto de 2022. Pese a que hace casi 6 años se implementó la primera Alerta por feminicidio.



¿Acaso dos Alertas no son suficientes para disminuir los delitos contra más de la mitad de la población de Veracruz? Al parecer, no. Las organizaciones que dan acompañamiento a mujeres, sin más recursos que su convicción feminista y su experiencia, han conocido de primera mano que en la Fiscalía solo se atiende debidamente a las mujeres víctimas de agresiones (lo que la ley llama tipos de violencia) cuando se presiona para hacerlo o cuando los casos son mediáticos. ¿Qué quiere decir atender debidamente? Que se levante la denuncia y que se le proporcione algún tipo de seguimiento a la misma. Por lo regular, se invita a las mujeres a desistir o simplemente se les indica que la denuncia no procede, se les ridiculiza y prácticamente las colocan a merced de su agresor, de su potencial feminicida.



La vulneración de los derechos de las víctimas y la administración (que no resolución) de la violencia es la constante. Justo debido a esto es que los números reflejan tendencias sostenidas o, como es el caso de las desapariciones de mujeres, evidencian un crecimiento exponencial que da cuenta de un problema mayor y una falta de voluntad política y humanitaria para resolver esta crisis. Así, en el año 2020 lamentábamos 280 desapariciones de mujeres. En 2021 se transformaron en 685.



Se señala que el desempeño actual de la Fiscalía General del Estado de Veracruz es de reconocerse. Claro que lo reconocemos: por su ineficacia, por el miedo encarnado en cada mujer que camina en las calles cuando se le ha negado la posibilidad de levantar una denuncia “porque no procede” y ella no tiene un peso para dar seguimiento a su caso y salvar la vida. Ya no se puede con tanta violencia ni con la simulación que finge sancionarla.



Docente investigadora de la UV