Ser para sí

Este 28 de septiembre se celebró el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, conocido popularmente como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. La fecha suscitó marchas y manifestaciones en todo el país, con su correspondiente despliegue policiaco desmedido, el cual causa simultáneamente gracia y enojo.



¿En realidad nos tienen tanto miedo?¿Y si utilizaran a las y los oficiales de policía para atender la violencia feminicida y no para molestarnos? Son algunas de las preguntas de las estudiantes, amas de casa, profesoras, jovencitas y niñas que marchan.



Nunca sabremos las respuestas. Lo cierto es que esta imagen se repite también el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Como si de delincuentes peligrosas se tratara, los contingentes de policía se apresuran a proteger a algunas casas comerciales (no todas), las iglesias y catedrales. Es selectiva la protección policial.



En el marco de esta celebración y exigencia por el derecho a decidir, llamó poderosamente la atención tanto en el ámbito nacional como local, la difusión de una noticia falsa esparcida por grupos antiderechos y sus caricaturescos voceros (ni vale la pena nombrarles). Consistía en señalar que se iba a votar una iniciativa en el Senado de la República, la cual permitiría “abortar a los 9 meses de embarazo” y “sexualizar a las infancias”. Sí. Leíste bien.



Parece chiste malo y sin sentido, pero los grupos antiderechos, argumentando veracidad de tal bulo, enviaron cartas a los legisladores locales y federales para frenar “ese atropello”. Dieron conferencias de prensa que han quedado inmortalizadas en videos de circulación libre en redes sociales. Las imágenes son una invitación ineludible a la risa, pero sobre todo a la reflexión.



La vigencia de un pensamiento antiderechos y mitómano goza de buena salud. Vive en Twitter, en Tiktok y en todas las redes sociales. Se encuentra vivito y coleando en los medios tradicionales de comunicación, en todos lados. Argumentan y tratan de convencer sobre ideas que atentan contra la progresividad de los derechos humanos. Muestran un espejo de intolerancia y discriminación característico del homo sapiens sapiens desde tiempo atrás.



No solo se erigen como el vecino vigilante de la vida de las y los demás. También promueven el odio, la violencia y la mentira hacia personas con “valores peligrosamente diferentes a los suyos”. Es preocupante, no solo por sus recursos, sino por sus alianzas de antaño y por las que recientemente han tejido, con las cuales “actualizan” sus arcaicos niveles argumentativos.



En fin, no les perdamos de vista. Ya sea solo para reírnos de ellos, aunque ante la extrema derecha no hay por qué reír, menos cuando de nuestros cuerpos se trata.



Pareciera entonces que la policía “acompañante” de manifestaciones es el último de nuestros males; sin embargo, suelen demostrarnos lo contrario cada vez que tienen oportunidad.







****Docente investigadora Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres.