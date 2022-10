Ser para sí

Once mujeres fueron asesinadas en el estado de Veracruz el pasado mes de septiembre. De acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres), esta cifra se suma a los 136 asesinatos que ya se contabilizaban hasta el mes de agosto. Es decir, estamos hablando de 147 decesos violentos y aún no termina el año.



A partir del análisis realizado por el Observatorio, del número total se identifican 68 feminicidios, siendo Veracruz, Xalapa y Ciudad Isla, los municipios que en el ámbito estatal concentran el mayor número de estos crímenes. Los dos primeros están contemplados en la Declaratoria del gobierno federal de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por el delito de feminicidio. Nuevamente nos preguntamos por la eficacia del gobierno estatal y, particularmente, de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.



En búsqueda de posibles respuestas, me percaté que hace unos días circularon de manera notable los “Hallazgos 2021. La Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, investigación coordinada por México Evalúa. Encontré que Veracruz exhibe el 91% de impunidad.



Respecto al índice de impunidad de homicidio doloso, en 2021 Veracruz presentó el 99.8%, lo que le ubicó como una de las entidades con mayor impunidad de este tipo en el país. En el mismo periodo presentó el 88.4% de impunidad en feminicidio. Todo ello sin contar que en ese año mostró un índice de impunidad del 100% en los temas de desaparición forzada y violación.



Además, entre las razones por las que las mujeres en Veracruz no denuncian delitos, el 53% refirió razones atribuibles a la autoridad. Así tenemos que, al alto índice de impunidad, debemos sumar aquellos casos de víctimas que desisten en siquiera presentar su denuncia, pues el personal que debe apoyarlas en la recepción y seguimiento de los casos las desincentiva en su búsqueda de justicia y reparación del daño.



Más allá de los números, se puede argumentar sobre la intencionalidad político partidista del informe. Lo cierto es que el país entero, gobernado por diferentes partidos políticos y coaliciones electorales, presenta situaciones parecidas e incluso peores de las que vive Veracruz.



La situación en la que se encuentran las procuradurías y fiscalías en territorio nacional ha sido preocupante desde hace mucho tiempo. Siempre ha abonado a la comisión de delitos al no resolver ni castigar. Hoy en día esa trayectoria histórica se ha consolidado de tal manera que pone en riesgo no solo la vida de la población que habita el país o al sistema democrático que decimos tener, sino que ha colapsado prácticamente la lógica funcional de un país entero.



Dentro de esa gran maraña, los sectores con mayor vulnerabilidad son los que regularmente ponen los cuerpos y las víctimas. Las mujeres, que, dicho sea de paso, no constituimos un sector sino que somos más de la mitad de la población del país, contamos que leyes e instancias que aparentan protegernos. En Veracruz y en el país las cifras nos dicen otra cosa.



*Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres.