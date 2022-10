Ser para sí

Los derechos ciudadanos de las mujeres fueron reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 17 de octubre de 1953. Concretamente se trató de su derecho a votar y ser electas al contender por un cargo de elección popular. Al menos en papel adquiríamos plenitud de derechos civiles y políticos. En los hechos fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres en México sufragaron por primera vez en una elección federal.



A casi siete décadas de ese reconocimiento en la Carta Magna de nuestro país, hemos atestiguado una serie de eventos importantes para el reconocimiento de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como acciones concretas que pretenden resarcir la condición de desigualdad de las ciudadanas en el país.



La creación del Instituto Nacional de las Mujeres, así como los institutos estatales y municipales; la edificación del andamiaje legal para reconocer y legislar a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho a vivir una vida libre de violencia; la reforma a códigos penales con la finalidad de incluir, por ejemplo, la tipificación de delito de feminicidio. Estas son algunas de las acciones que se han implementado durante el siglo XXI para continuar con el reconocimiento a los derechos ciudadanos de las mujeres que rastreamos en 1953.



Cabe aclarar que esto no obedeció a una graciosa concesión gubernamental. Los movimientos amplios de mujeres han empujado las reformas desde distintos frentes. Antes y después de 1953, en el marco de momentos históricos que fueron parteaguas en nuestro país, la presión de las agrupaciones feministas ha sido fundamental. Sin embargo, en los últimos años algo llama la atención: la presión del movimiento feminista va hacia otros espacios, aparentemente a esferas con poco impacto en lo institucional. ¿Es esto un descuido?



Lo cierto es que la emisión de leyes, decretos y otros mecanismos legales en materia de derechos humanos de las mujeres no han garantizado su efectividad en los hechos. Observamos y sentimos en carne propia que el papel, por muy constitucional que sea, no alcanza para transformar a la sociedad en su conjunto y que haya un reconocimiento cultural y estructural de nuestros derechos civiles y políticos.



Casi setenta años han pasado, pero el tiempo parece haberse detenido entre la simulación y el desestimiento social que nos niega el carácter de sujetas políticas.



Ante ese escenario, es absurdo pensar que las mujeres nos quedaremos esperando otros setenta años en los que la tinta y el papel sirvan para escribir decretos mejores. Hemos atestiguado acciones matizadas por la ira, la incredulidad y el hartazgo. De aquí en adelante, este será un elemento que no debemos perder de vista.





* Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres