Ser para sí

Que vivan las estudiantas, jardín de nuestra alegría: mujeres que no se asustan del ladrar de la jauría. Hace un par de semanas en la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV) se generó una movilización estudiantil que se extendió a otras regiones de nuestra Casa de Estudios.



El rechazo a las violencias ejercidas históricamente entre integrantes de la comunidad universitaria y que semestralmente se empeñan en mostrar su peor cara, lograron rebasar el vaso debido al acoso y hostigamiento hacia las alumnas, el cual fue plasmado en un tendedero de denuncia el 10 de octubre. Otra situación, por demás grave, sumada a la violencia de género fue la portación de un arma blanca por parte de un estudiante.



Sin bien el alumno en cuestión fue expulsado por la Junta Académica de la Facultad de Antropología, es significativa la marcha y el paro estudiantil con demandas enfocadas a la expulsión de docentes y estudiantes violentadores de alumnas.



La demanda es cíclica. Ha llevado a la UV a aparecer en medios de comunicación nacionales en donde se ha evidenciado que la situación es grave.



Pasado el momento mediático y de efervescencia, vale la pena evaluar la situación. En lo que va del siglo XXI, el movimiento estudiantil de la UV ha tenido cara de mujer: las estudiantas no toleran más la violencia de la que han sido objeto a lo largo de la historia de nuestra Universidad. A través de pintas y tendederos denuncian a docentes, alumnos, vigilantes y autoridades que las violentan.



El Protocolo de Atención de la Violencia de Género en la UV constituye un primer paso para tratar de resolver la situación. Al igual que los protocolos de todas las universidades del país, una de sus principales fallas es la de establecer que la parte agresora debe de conocer la identidad de quien lo denuncia, lo que coloca a las víctimas en una situación de gran vulnerabilidad; las quejas deben de presentarse por escrito, dando a conocer matrícula o número de personal de las agraviadas. El proceso para atender las quejas es burocrático, lento y, por más que ha tratado de evitarse, revictimizante.



Es urgente que la comunidad universitaria tome en sus manos la actualización de ese protocolo para convertirlo en un documento vivo y eficiente para erradicar la violencia de género en la UV.



A partir de la movilización estudiantil, otro aspecto importante a evaluar es el cúmulo de intereses de todo tipo que se montaron en las demandas y exigencias legítimas del alumnado universitario. No simulemos ingenuidad. Nuestra Casa de Estudios siempre ha sido un polo de atracción de, por ejemplo, partidos políticos, personajes y personajas que buscan potenciar sus proyectos económicos sirviéndose de la potencia de la Universidad más prominente del sur sureste del país. Dichos intereses estuvieron presentes. Bien sabemos que voltean a ver a la UV para sacar raja cuando les es posible.



Otro elemento, sumamente grave también, es la intromisión de un actor oscuro, del que poco conocemos. Históricamente presente en la Unidad de Humanidades de la UV, el narcotráfico se encuentra desesperado por recobrar de manera total el mercado de ese espacio académico que estuvo inactivo debido a la pandemia. ¿Qué haremos como comunidad para atender ese tema? Como universitaria espero fervientemente que pronto tomemos cartas en el asunto.





Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres