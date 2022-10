Ser para sí

Somos muchas las mujeres que a lo largo de nuestras vidas hemos experimentado violencias en el transporte público. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2021), el 73.8 por ciento de las encuestadas percibían al transporte público como un espacio inseguro, en donde las prácticas de acoso más frecuentes eran la intimidación, el acoso verbal, que se masturbaran delante de ellas, el acecho y persecución después de haber descendido de la unidad en donde se trasladaban.



Esta encuesta también señala que el 96.3 por ciento de las mujeres violentadas no denunciaron los hechos porque desconfían de las autoridades, no sabían que podían denunciar, normalizaron la agresión de la que fueron objeto o porque denunciar requiere mucho tiempo.



Documentada la percepción de las mujeres sobre el transporte público inseguro, es inevitable preguntarse sobre el papel de las autoridades para prevenir la violencia de género en ese espacio y, en su caso, sancionarla. A partir de la narrativa de aquellas que toman fotos y/o videos a sus agresores, cotidianamente las redes sociales dan cuenta de esta situación en camiones, combis y taxis, incluso aquellos que se anuncian como seguros.



¿Hay manera de sancionar a los pasajeros acosadores de mujeres en camiones y combis independientemente de que las víctimas interpongan una denuncia? ¿Hay alguna especie de sanción para los choferes agresores? Hasta donde hemos visto, a menos que maten a su pasajera, no hay una sanción real, efectiva y ejemplar para estos delincuentes.



Muchas pasajeras que logran bajar y huir de un taxi se dan por bien servidas con haber salvado la vida. No denuncian y “ahí acaba la historia”. Pareciera que es responsabilidad exclusiva de las víctimas impulsar el proceso de sanción, pues (a veces) las autoridades solo actúan cuando hay una denuncia. ¿Debería ser esto así?



¿Y qué decir de la impunidad de la que gozan los pasajeros acosadores? Más allá de la sanción social manifestada por el pasaje testigo de los hechos en la unidad de transporte colectivo, con toda facilidad se suben a otro camión y vuelven a agredir. Preocupante es el descaro con que se cometen esta serie de faltas y delitos, pero más preocupante es la inacción de las autoridades: “sin denuncia no hay delito a perseguir”. Se obvia la posibilidad de capacitar debidamente a las fuerzas policiales y a las fiscalías para que tomen con seriedad las acusaciones de pasajeras del transporte público, para que no las animen a desistirse.







*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres