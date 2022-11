Ser para sí

En 2021 se registraron 8 mil 432 suicidios en México, 500 más que el año anterior. Estas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran uno de los aspectos más crudos que atañen a la salud mental y la desatención en torno a ella. Constituye la cuarta causa de muerte en el país en personas de 15 a 29 años, solo por debajo de las agresiones, accidentes y Covid-19.



La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2017, ya anunciaba que el 32.5 por ciento de integrantes del hogar de 12 años y más, manifestaron tener sentimientos de depresión. El 9.9 por ciento expresó que esta condición les acompañaba diariamente.



En Veracruz, las muertes por suicidio representaron el 7.5 por ciento respecto al total de muertes violentas acaecidas en 2021. De un total de 253 casos registrados, se observa que 212 correspondieron a hombres y 41 a mujeres (INEGI).



¿Qué opciones hay disponibles para la atención adecuada y profesional de la salud mental en Veracruz? Las que conocemos destacan por ser insuficientes, de difícil acceso para el público en general, sin presupuesto y concentradas en la capital del estado, Xalapa. Algunas opciones proporcionadas por las entidades educativas son paliativas y no resuelven el problema de fondo, lo que provoca malestar en el alumnado, desencadenando situaciones de violencia y conflicto en la comunidad escolar.



Previo a la pandemia observamos a una sociedad que desde sus hogares o deambulando en la indigencia, mostraba una amplia gama de situaciones que evidenciaban una salud mental comprometida de manera severa. Incluso, una preocupación constante de los institutos municipales de las mujeres en el estado de Veracruz era (y es) la canalización de usuarias a centros de atención de salud mental: no había instituciones para atender los casos y, cuando podían acceder a alguna, las restricciones eran numerosas para ingresar a las pacientes o de plano no había lugar disponible para recibirlas.



Una vez de regreso a la “nueva normalidad” y a actividades presenciales, la situación se ha agudizado. Como sociedad hemos enfermado aún más, no solo por Covid-19, sino respecto a nuestra salud mental. De decibeles distintos, uno de los aspectos en que se manifiesta la situación va desde la agresión hacia otras personas hasta las lesiones autoinfringidas.



El acceso a la terapia psicológica y psiquiátrica privada no es fácil para la población en general; ni qué decir de los centros clínicos especializados. El sistema público de salud solo administra el problema, a duras penas. El panorama no es alentador.



Una de las secuelas que ha dejado la pandemia es ésta que no queremos ver. Muchos son los problemas que se han recrudecido; sin duda, la salud mental constituye uno de los más graves porque la invisibilizamos, nos mofamos y subestimamos a quienes piden ayuda o hablan de su condición en voz alta. Olvidamos que siempre hemos sido una “generación de cristal”, solo que ahora estamos cada vez más cerca de rompernos. Hagamos algo.



*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres