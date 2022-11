Ser para sí

Hace una semana tuve la oportunidad de participar en una mesa magistral en el Congreso Mexicano de Ciencias Sociales que tuvo sede en la UNAM, la cual versó sobre las violencias contra mujeres en las instituciones de educación superior (IES). Acudimos académicas de siete universidades del país quienes, de manera directa o indirecta, hemos apoyado en la atención y sanción de casos.



Fueron varios los temas que permitieron observar trayectorias con coincidencias, problemáticas comunes y estrategias diversas para atender los escenarios que presentan las IES sobre este tema. Por ejemplo, todas nuestras instituciones cuentan con protocolos de atención; el más antiguo fue emitido por la Universidad Autónoma de Sinaloa en el año 2011.



Otro punto de coincidencia fue que contamos con “Unidad de género”, una instancia cuyo objetivo es la transversalización de la perspectiva de género, y a la que también se le han adjudicado funciones de atención y seguimiento a los casos de violencia de género. Ya sea que estén integradas por la titular y un pequeño equipo de trabajo con contrataciones eventuales y sueldos bastante bajos, o por personal de base, lo cierto es que la atención de procedimientos desborda por mucho los alcances de las estrategias universitarias para atender la violencia. De los mecanismo para dar atención a las víctimas, sanción a agresores y seguimiento a los casos, tenemos que las universidades del país cuentan con distintos entes para tal fin. Desde Juntas Académicas, Comisiones de Honor y Justicia, hasta el Consejo Universitario General, el punto de encuentro de estas instancias es la atención a quejas que sean presentadas por escrito, con nombre y firma de la víctima. Sin ello no hay posibilidad de sanción y mucho menos de reparación del daño, si es que eso llegara a suceder.



La queja por escrito en muchas ocasiones es un filtro que desincentiva a las víctimas, pues las expone y vulnera. De poco sirve fomentar la “cultura de la denuncia” cuando ésta no contempla el contexto no solo de las víctimas sino también de los agresores, así como las relaciones de poder inmersas en los hechos violentos.



El papel de los sindicatos es nefasto en la mayoría de las IES. En cada institución varía la magnitud de su injerencia para proteger a personal que agrede a integrantes de la comunidad universitaria. Sin embargo, en el país presentan la constante misógina de confundir los derechos laborales con la protección a delincuentes. Ello detona “empoderamiento” en agresores y envía el mensaje ejemplar de “aquí no pasa nada”, “todo se puede”.Sin embargo, no perdamos de vista el empuje con el que el alumnado está arribando a las universidades del país. Bien desde los mecanismos institucionales o bien desde las estrategias informales como los tendederos de denuncia o el registro en video de las violencias de sus profesores y compañeros alumnos, las jóvenes nacidas en este siglo exigen la modificación de protocolos, atención ágil y menos burocratizada. No son las únicas. Muchas trabajadoras en las IES enarbolamos la misma exigencia: personal administrativo, técnico, manual, de intendencia y académico.



Trastocar la inercia misógina de las universidades está llevando demasiado tiempo, pero esperamos que el empuje que se ha dado para derribar la impunidad mantenga su impulso.





Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres