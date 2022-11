Ser para sí

En la primera década de este siglo el movimiento feminista en Veracruz cosechó lo sembrado en los noventa y se proyectó con gran fuerza en las calles de la entidad.



Particularmente en Xalapa hemos hecho marchas en las noches y a cualquier hora del día. Incluso muy temprano, cada 25 de noviembre hemos hecho paradas frente a Palacio de Gobierno para informar cuántos feminicidios se han contabilizado. En este año, hasta octubre, sumaron un total de setenta y siete. Aunque las cifras oficiales indiquen que hay menos.



Bien sabemos que un movimiento no solo se define por sus marchas y plantones. Los feminismos en Veracruz han logrado colarse al Congreso, protestar en ese espacio, pero también impulsar leyes o la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal local. También han invadido a la academia y gozan de cabal salud en la universidad pública más importante del sur-sureste de México.



Contracorriente, se han posicionado también en instancias gubernamentales. En su momento, desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres, institutos municipales y unidades de género, pudimos observar algunos ejemplos fugaces donde impactó el movimiento feminista. Es aquí el espacio más frágil en donde ha tenido lugar, tal vez porque el quehacer político feminista regularmente se ve comprometido por los intereses partidistas y liderazgos patriarcales que, encarnados en cuerpos de hombres y mujeres, a duras penas logran articular un discurso bizarro.



En estos tiempos en que la trama político partidista está escribiendo nuevas historias, preocupa la manera en que se está empujando el quehacer del movimiento, muy a propósito de las prácticas patriarcales y oportunistas. La preocupación cobra sentido cuando observamos la falta de política pública efectiva y congruente para salvaguardar los Derechos Humanos y, en particular, los de las mujeres.



De acuerdo con datos oficiales recientes, Veracruz se encuentra en tercer lugar nacional de entre los estados con más feminicidios (SESNSP); más de 600 mujeres han desaparecido (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas), además de que se han registrado 10 mil delitos relacionados a violencia familiar (SESNSP), los cuales, por lo regular, tienen por objeto a las mujeres.



Por si esto no fuera suficiente, tal como he relatado en otras entregas, en el ámbito local la movilización estudiantil retoma estas problemáticas y exigen solución a ellas. Asimismo, otros sectores de la población se sienten igualmente afectados, por lo que hay gran inconformidad y descontento social. Aquí es cuando la amnesia y el oportunismo aparecen: partidos y agrupaciones políticas que tuvieron un papel deleznable de cara al respeto a los derechos humanos de las mujeres, que históricamente obstaculizaron leyes para garantizar el derecho a decidir y para dar certeza legal a la comunidad de la diversidad sexual, hoy convocan a marchas y enarbolan cínicamente los principios más sentidos e incendiarios del movimiento feminista.



Me llena de horror la falta de memoria. Sobre en la población que ahora, ante la ineficiencia gubernamental actual, responde a estas ráfagas de cinismo. Es un momento interesante, sin duda, para observar detenidamente qué derroteros toma ahora el movimiento, para hacer una autocrítica fuerte y actuar. Espero que lleguemos lejos y remontemos esta ola de cinismo.



* Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres