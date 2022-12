Ser para sí

El 10 de noviembre de 2016, en la calle Betancourt de la ciudad de Xalapa, fue asesinada la maestra María de Guadalupe Mora Palacios. A seis años de su feminicidio nada se ha resuelto. Particularmente, 2022 se ha caracterizado por ser funesto para alcanzar la justicia: se capturó al feminicida de la maestra, pero debido a errores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) en la construcción de la carpeta del caso, en octubre se le liberó.

En las oficinas de FGE, en un acto de descortesía y falta de humanidad, no quisieron asumir su responsabilidad y no recibieron a la familia para explicar qué había sucedido o informarles mínimamente cómo se retomaría el asunto para capturar al asesino. Horas después fueron recibidos por el fiscal regional, pero nada se pudo concretar en esa reunión.

El pasado 30 de noviembre, tres horas antes de que iniciara una reunión con el fiscal regional para avanzar en el asunto, vía telefónica una secretaria comunicó la cancelación de la cita. La familia se había desplazado desde Orizaba el día anterior, cubriendo los gastos que ello implica, para encontrarse en Xalapa con la incertidumbre: no hay fecha para una próxima reunión con las autoridades. No saben a dónde acudir. El feminicida está suelto en las calles, sabiéndose impune, arrebatando la tranquilidad no solo a la familia de su víctima, sino de cualquier mujer que se atraviese a su paso.

La familia de la maestra se ha desgastado económicamente, tiene destrozada la vida y la salud ante el feminicidio de su madre. El duelo se ha prolongado gracias a las deficiencias y maltratos que la Fiscalía ha prodigado con esmero a los hijos de la víctima. La situación se ha mantenido sin cambios pese a que el caso ha sido manejado (por no decir olvidado) por los tres últimos titulares de este organismo: Luis Ángel Bravo García, Jorge Winckler Ortiz y Verónica Hernández Giadáns.

Los hechos contrastan penosamente con lo afirmado el 2 de diciembre por el gobernador del estado de Veracruz en la 48 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ahí aseguró que al hacer cambios en la FGE se dio lugar a una mejora considerable en la atención de delitos; que los feminicidios “han bajado” y que su administración no rehúye a la atención de los delitos de fuero común.

Sin embargo, casos como el de Lupita Mora se multiplican en Veracruz. Las familias que sobreviven a las víctimas de feminicidio se sienten en el desamparo total. Saben que hacer pública su inconformidad se percibe como ataque a un proyecto político de transformación. No hay observación que se acepte o crítica que se soporte.

Ya no saben qué hacer o con quién acudir. Tienen que soportar una doble revictimización: por un lado, el maltrato, indolencia y deficiencia del personal de la FGE. Por otro, percatarse que la única certeza que tienen es que no habrá justicia.

“No es suficiente afirmar que la justicia tarda, pero llega. La justicia que no se ejerce cuando corresponde, ya es injusta”, decía el activista Pierre Dubois. Ese parece ser el panorama que nos espera en Veracruz. Todo sigue igual, pero ahora hacia la izquierda.

*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres