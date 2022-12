Ser para sí

Como profesora de una universidad pública este semestre de regreso a aulas me situó en medio de varias circunstancias del todo novedosas, al menos para mí. Reconectar en lo presencial con la gente que orbita en las instalaciones de la Universidad Veracruzana (UV) no ha sido del todo fácil: el temor a los contagios nos condujo con miedo a los salones de clases.



Paradójicamente, hubo quienes nos alegramos de abandonar el Zoom y esos cuadritos negros desde donde no sabíamos si nos estaban escuchando o si había dudas que no se deseaban expresar, abandonar la compu, descansar los ojos, regresar a las instalaciones de la universidad. Otra vez hacernos la ilusión de que hay una división entre el trabajo y el hogar.



A las pocas semanas me percaté que eso de los contagios era “lo de menos”. Una de las secuelas de la pandemia fue que perdimos la capacidad para interactuar, mirarnos en los derechos del otro, de la otra, del otre. Nos engolosinamos en la exigencia del respeto al derecho propio, pero sin empatía. ¿O será que es una situación que veníamos arrastrando desde antes?



Como sabemos, en la UV hubo una movilización que exigía respeto a los derechos humanos de la comunidad estudiantil, garantía de espacios universitarios libres de violencias, eficiencia de protocolos y mecanismos de actuación en beneficio de la comunidad universitaria. Octubre fue el mes que permitió observar y sentir la efervescencia de un movimiento estudiantil que se había mantenido intermitente gracias al uso de plataformas de comunicación que permitían grabar, reproducir y exhibir los “exabruptos didácticos” de docentes. La presencialidad permitió tomar instalaciones, colgar carteles, poner tendederos de denuncia y reventar las calles. Sin duda, todo ello habla de un empuje fantástico de las generaciones que vienen por delante.



Fuera de esa efervescencia, en el día a día la dinámica escolar se actualiza en formas que caen en franca contradicción. Hay poca tolerancia y respeto a las personas que, en un esfuerzo extraordinario, se integran a la vida universitaria a pesar de que presentan padecimientos diversos en su salud mental. No sabemos tratar con personas cuya estructura mental les inhibe para entablar una interacción cara a cara tal y como la sociedad lo demanda.



Acoso escolar, rumores sobre sus hábitos y conductas, segregación, exigencia para limitar su trayectoria escolar son algunas situaciones que vive el alumnado universitario con ciertas condiciones que comprometen su salud mental. Cabe señalar que esta no es una actitud generalizada, pero los casos que he tenido la oportunidad de conocer se presentan con mucha crueldad y cero empatía.



Otra es la historia de la comunidad universitaria transgénero. En el transcurso de este semestre me confiaron que, si bien la población UV les respeta y hay un ambiente de apertura, también se les mira con suspicacia, desconfianza y, en algunos casos, son blanco de insulto, burla y discriminación. De transfobia, pues. Las prácticas discriminatorias son de alto impacto y violencia, pese a que hay protocolos y estatutos que lo prohíben.



La exigencia y la empatía deben ser un binomio presente tanto en los actos de protesta como en las aulas. Esa es la tarea pendiente para la comunidad universitaria; más vale resolverla para el próximo semestre.





**Facultad de Antropología. Universidad Veracruzana.



Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres