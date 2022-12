Ser para sí

Hemos documentado 80 feminicidios y 92 homicidios de mujeres de enero a noviembre de 2022 en el estado de Veracruz. Ninguno de ellos debió de haber ocurrido. No son “temas pasionales” o “problemas individuales”. Muestran un problema estructural mayor: las violencias que se coronan con asesinatos de mujeres están normalizadas, son síntomas de la indolencia social y gubernamental.



Los datos forman parte de las estimaciones que desde 2017 realiza el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres), instancia perteneciente a la Universidad Veracruzana. Paralelamente, datos oficiales del gobierno federal ubican a nuestro estado en el tercer lugar entre las entidades con más feminicidios en el país. En ese sitio ha estado prácticamente durante todo el año.



Hasta el pasado mes de octubre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contabilizaba 60 presuntos delitos de feminicidio para el estado de Veracruz. Entre los 100 municipios en el ámbito nacional con mayor incidencia, la instancia federal ubica a Veracruz en el número 38, así como a Boca del Río, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Medellín y Xalapa entre los puestos 80 al 84 de esa lista.



En el mismo periodo, el Secretariado contabiliza 71 homicidios dolosos de mujeres, así como 138 homicidios culposos. Guanajuato encabeza a los estados de la República con números que prácticamente triplican lo registrado en Veracruz; aunque claro, no se trata de que a las veracruzanas nos maten menos o de a poquito. La relevancia de las cifras oficiales es observar el horizonte a donde podemos llegar si seguimos “administrando las violencias” sin una medida estratégica para frenarlas de manera eficaz.



Ese horizonte se ha consolidado, en parte, por las desapariciones de mujeres en nuestro estado. De acuerdo con el OUVMujeres, hasta noviembre pasado se cuenta con registro de 638 casos, cifra que nos acerca al total registrado en 2021, el cual fue de 686. Tal como he señalada con antelación en este espacio, el dato destaca debido a que, en años anteriores, las desapariciones de mujeres se mantenían en un promedio de 280 casos; ello con excepción de 2016, cuando se documentaron 336.



Al consultar los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), nos encontramos que de enero a noviembre de 2022 había en Veracruz un total de 1554 personas en dicha situación. La instancia oficial indica que el 41por ciento de la cifra corresponde a mujeres, es decir, 641 casos (tres más que los reportados por el Observatorio). El Registro indica que han sido localizadas con vida más del 94 por ciento de las personas reportadas. El 5 por ciento han aparecido sin vida.



Lo reportado por el RNPDNO y por el OUVMujeres contextualiza la relevancia de la tercera solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de Veracruz por desaparición. Interpuesta desde 2019 por organizaciones feministas de la entidad, así como de la Ciudad de México, aún sigue en estudio, tal vez retrasando lo inminente.



En tanto, nos sentimos cada vez más cerca de ese horizonte al que no es deseable llegar, pero al que nos dirigimos entre discursos gubernamentales, burlas y memes en redes sociales, o simplemente con indiferencia.