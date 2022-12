Ser para sí

Hace justamente un año me preguntaba cómo habría pasado la Navidad mi amiga Basilisa, activista nahua de Puebla quien fue apresada y remitida al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tehuacán, debido a su activismo en el movimiento indígena de Coyomeapan, en la sierra de Puebla. Madre de un pequeño e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), poco se pudo hacer para evitarle 10 meses de encierro impuesto por el entonces gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.



Derivado de un escenario político complejo impulsado por caciques respaldados por el Ejecutivo poblano, los rostros visibles del movimiento indígena nahua recibieron una invitación de la Secretaría de Gobierno para asistir a una reunión de negociación el 1 de septiembre de 2021. Nada se logró en ese encuentro. Fue una trampa para apresarles con el pretexto de haber cometido delitos en el proceso electoral llevado a cabo en junio de ese año.



Movimos cielo, mar y tierra. Todo fue inútil. La voluntad del “compañero” Barbosa se impuso. A partir de declaraciones a medios de comunicación culpabilizó, sin juicio de por medio, a Basilisa y a otros líderes indígenas de Coyomeapan.



A un mes de su arresto, acudí a visitarla en el Cereso de Tehuacán. No me dejaron entrar por el color de mi ropa y el tipo de zapatos que llevaba. No importó que hubiese viajado tres horas para verla. Tuve que comprar ropa y zapatos de colores y formas permitidas, solo así me dejaron entrar. La vi entusiasmada por mi visita, pero muy triste por no saber del día a día de su hijo, su familia; preocupada por lo que sería del movimiento en Coyomeapan. La acompañaba la impotencia de quien se sabe inocente, pero sin la menor oportunidad de conseguir justicia y libertad.



Pese a ello, en julio de 2022, Basilisa salió del Cereso para seguir su proceso en libertad. Quienes la estimamos y admiramos respiramos aliviadas, pero al mismo tiempo nos preguntamos por qué en este tipo de situaciones se impone el capricho político que no conoce de transformación alguna; mucho menos cuando se trata de mujeres.



El gobernador Barbosa falleció el pasado 13 de diciembre. Difícilmente morirán con él los intereses político partidistas que se aglutinan en torno a los caciques que acorralan el movimiento indígena de la sierra de Puebla y es probable que el proceso en contra de Basilisa y sus compañeros del movimiento continúe con las mismas irregularidades que hicieron presencia desde su arresto. O tal vez no. Aún no lo sabemos.



En contraste con el discurso oficial, la gente más pobre de este país, los pueblos originarios, buscan abatir el rezago y la injusticia de siempre; pero cada vez lo hacen más acorralados, con menor margen de acción. Las indígenas que integran el movimiento llevan la peor parte, sin duda. Por ser mujeres, pobres e indígenas, el trato que se les prodiga es violento, racista y desesperanzador.



En noviembre pasado, junto a amigas entrañables de diferentes puntos del país volvimos a ver a Basilisa. Más sabia y fuerte, con muchas lecciones aprendidas, nos relató su experiencia con otras mujeres en situación de cárcel, las condiciones en las que encontró al movimiento del que fue arrebatada en esos 10 meses de encierro. Aprovechó los pasos que obligadamente dio “hacia atrás” y tomó impulso. Ahora nadie la detiene.



*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres UV