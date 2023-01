Ser para sí

Inicia 2023. Contra viento y marea, arrancamos este año haciendo acopio de optimismo. Más que una actitud, es un deseo de año nuevo. Ojalá perdure.



Tomando en cuenta que pronto será la celebración de Día de Reyes, en el primer artículo de este año propongo una lista de deseos que permitan imaginar una vida libre de violencia y de pleno respeto a los derechos de las mujeres:



Primer deseo, que se atienda la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del estado de Veracruz por el delito de Feminicidio. Desde el 23 de noviembre de 2016 el gobierno federal implementó este mecanismo y de acuerdo con datos oficiales, la entidad siempre figura entre los estados con más delitos de este tipo. Atender debidamente la Declaratoria consiste en implementar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación indicadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).



De acuerdo con datos oficiales con corte al mes de noviembre de 2022, en el estado de Veracruz habían tenido lugar 299 asesinatos de mujeres, de estos 63 fueron registrados como feminicidios. Ya sea que se tipifiquen de una u otra forma, el número de muertes es la prueba fehaciente de que nada se está resolviendo.



Segundo deseo, que las mujeres y niñas que deciden abortar en Veracruz cuenten con las facilidades para hacerlo. Es su derecho. El 20 de julio de 2021 el congreso local aprobó modificaciones en el Código Penal que permiten interrumpir legalmente el embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, los servicios de salud pública se muestran renuentes y propician un verdadero viacrucis burocrático. Se ensañan con las víctimas de violencia sexual que no quieren continuar con un embarazo no deseado. Tal es el caso de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



En todo caso, en algunos centros hospitalarios estatales continúa la práctica de denunciar ante Fiscalía, antes de atender a las pacientes con calidad, calidez y, sobre todo, rapidez.



Tercer deseo, que se fortalezca a la Fiscalía Especializada que atiende los casos de feminicidio. Se necesita un incremento presupuestal importante, acorde a la crisis humanitaria que estamos viviendo en materia de violencias hacia mujeres en Veracruz. A decir de la Antropóloga feminista Rita Segato, lo que estamos viviendo es un femigenocidio.



Abrir y judicializar carpetas como si de homicidios de mujeres se tratara, no resuelve el problema. Incrementar de manera significativa el número de personal de la Fiscalía con contrataciones, salarios y horarios de trabajo dignos, que se capacite tanto en la temática legal correspondiente como en la atención a víctimas, puede marcar una sensible diferencia en la atención, seguimiento y resolución de los casos.



Cuarto y por el momento, último deseo, que la sociedad en su conjunto sea sensible y se movilice. En parte, la falta de acción gubernamental está cobijada por la sociedad que primero se burla, luego critica y al final se conduele de las víctimas de violencia de género. Después las olvida hasta que el próximo feminicidio acapare los titulares de los medios de comunicación.



En tanto, deseo para ustedes un excelente 2023. Y de antemano, agradezco el seguimiento que darán a estos textos de cada lunes.