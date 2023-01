Ser para sí

Hoy lunes se cumplen 115 años del nacimiento de la filósofa feminista Simone De Beauvoir. De su vasta obra tal vez el título más conocido sea "El segundo sexo", conformado por sendos tomos: “Los hechos y los mitos” y “La experiencia vivida”. Probablemente ello se deba a que maneja un cúmulo de ideas atemporales, cuya vigencia se construye a partir de la dificultad que tenemos para mirarnos más allá de nuestros cuerpos.



“Nadie nace mujer. Se llega a serlo”, fue una de las frases más controvertidas de ese texto publicado en 1949. Tan controvertida como lo es ahora, a 70 años de distancia. ¿Qué es una mujer? ¿Quién no lo es? La respuesta parece ser un botín político para los feminismos hoy en día. Un poder que algunos feminismos y grupos anti derechos se disputan por igual, a veces de formas bastante vergonzosas.



En la primera mitad del siglo XX, De Beauvoir hizo tambalear una certeza aparente: ¿lo que define a las seres humanas es nuestro cuerpo, nuestros genitales, hormonas, gónadas, genes, el sangrado de cada mes? No. Lo que nos otorga la calidad de mujeres son los contenidos culturales que sobreviven a nuestros cuerpos, la manera en que estos nos construyen como personas y marcan nuestra existencia.



La reflexión de Simone se ubica históricamente en un tiempo donde el determinismo biológico comenzaba a ser ferozmente cuestionado. Por ejemplo, ya en 1935, en el texto Sexo y temperamento en las sociedades primitivas, la antropóloga Margaret Mead había observado en sociedades de Oceanía que ser machos o hembras de la raza humana no determina ser los hombres y las mujeres que demanda la sociedad occidental.



En fin, más allá de la vigencia de algunos de sus planteamientos, lo cierto es que Simone de Beauvoir fue una de las feministas más mediáticas y famosas del siglo pasado. Su forma de vida, los pactos que mantuvo con su entorno íntimo fueron difíciles de entender en su tiempo y parece que aún resultan algo extraños hoy en día. Mostró a muchas mujeres atadas en el deber ser del siglo XIX que otras maneras de ser mujeres eran posibles. Lo planteó en su legado filosófico y en su quehacer como persona.



Cuando evocamos a Simone De Beauvoir es en medio de sus libros o envuelta en la elegancia de su turbante. Con una sonrisa clara y fresca que va luciendo cansada al paso de los años.



Con frecuencia la recuerdo a partir de una foto que le fue tomada en 1950 en Chicago, por el fotógrafo estadounidense Art Shay. Ella se encuentra de espaldas, solo calzando zapatillas. Se peina mientras refleja seguridad y poderío a través de su cuerpo desnudo de 42 años de edad.



Poderío y libertad pareciera ser el mensaje para las siguientes generaciones de mujeres. Un mensaje que trasciende siglos y que se estampa contra los prejuicios que no conocen tiempo ni edad. Que nos mantienen atadas en el binarismo de lo que significa el “nosotras”, a los cuerpos que tenemos la “obligación” de moldear y cambiar, o los cuidados que debemos prodigar a los demás olvidándonos de nosotras mismas.



A más de 100 años de su nacimiento, Simone de Beauvoir continúa lanzando un reto hacia el siglo XXI: llegar a ser mujeres desde otras formas, desde otros ángulos. Ser para sí, para nosotras mismas.