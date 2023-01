Ser para sí

El presupuesto asignado a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Veracruz (AVGM) ha disminuido para 2023, esto de acuerdo con la publicación del 29 de diciembre de 2022 de la Gaceta Oficial. Cabe recordar que en nuestro estado se han implementado dos Alertas: una por feminicidio y otra por agravio comparado; sin embargo, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 no se establece una clara diferenciación entre los recursos que se utilizarán para una y otra.



Tampoco es que se destine un presupuesto siquiera decoroso para atender a las mujeres que habitamos la entidad y que conformamos el 52 por ciento de la población total. En contraste con otras áreas gubernamentales, se han otorgado ínfimas cantidades. Veamos.



Mientras que en 2021 se asignaron ocho millones 427 mil 495 pesos, este año la AVGM contará con siete millones 691 mil 967 pesos. De acuerdo con la Gaceta mencionada, el recurso se distribuye entre 13 instancias del gobierno local para desarrollar acciones sobre el tema en cuestión. Sobresale el recurso para la Secretaría de Seguridad Pública: se espera que con cuatro millones atienda la Alerta.



Por debajo se encuentra el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) con un millón 757 mil 700 pesos. Es de llamar la atención este último dato, ya que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 el Instituto es la instancia encargada de coordinar, dar seguimiento y evaluación de la Actividad Institucional Transversal vinculada a la Declaratoria de la Alerta, aunque no señala a cuál de las dos Declaratorias se refiere. Incluso, el IVM es la instancia designada por gobierno del estado para establecer interlocución y acuerdos con el gobierno federal, específicamente con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Causa extrañeza el desdén presupuestal ante la delicada tarea del Instituto.



También es de llamar la atención los recursos asignados a áreas fundamentales para atender la AVGM por feminicidio en Veracruz: el (único) Refugio Estatal de Mujeres en Situación de Violencia contará con poco más de nueve millones de pesos y el Centro de Justicia para las Mujeres con 10 millones. Dentro de las actividades institucionales, al tema “Justicia para las Mujeres” le fue asignado 115 mil pesos.



A propósito de la tercera solicitud de AVGM por desaparición de mujeres, el Presupuesto otorga al “Programa Estatal de Búsqueda de Personas” 27 millones de pesos y al “Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves en Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas” le asigna 14 mil pesos. En contraste, la Secretaría de Gobierno, la cual ha tenido señalamientos importantes por casos de acoso y hostigamiento sexual, cuenta con un presupuesto de un millón 277 mil 564 pesos para atender el tema de “Igualdad de Género”, lo que representa 106 mil pesos mensuales dedicados a este rubro. Esperemos que el recurso asignado rinda buenos frutos.



Revisando cuidadosamente el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 publicado por la Gaceta, no puedo dejar de pensar en el reclamo que reiteradamente han hecho diferentes actoras para evidenciar la falta de atención y resolución de las violencias hacia las mujeres. El Presupuesto pone pesos y centavos a esos reclamos. Nosotras ponemos a las muertas. Políticas públicas sin presupuesto solo es demagogia.



*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres UV



