Ser para sí

Como parte de su Informe sobre violencia contra mujeres, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establece que en el estado de Veracruz hubo 68 feminicidios durante 2022; lo cual lo ubica en cuarto lugar en el país. Asimismo, dentro de los municipios con más feminicidios en México, Coatzacoalcos y Veracruz Puerto aparecen en los números 43 y 44, respectivamente.



El Informe señala que en 2022 hubo un total de 79 homicidios dolosos y 183 homicidios culposos en la entidad. Muestra que se registró un total de 2926 lesiones dolosas y 814 lesiones culposas. También establece que en el mismo periodo tuvieron lugar 13 secuestros de mujeres.



Informa que hubo 358 víctimas de extorsión; 29 más de corrupción de menores y cuatro correspondientes a tráfico de personas. También se presentaron 481 reportes de violación y 5409 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres; así como 145 llamadas por incidentes de abuso sexual; 612 llamadas por incidentes de acoso u hostigamiento sexual. Destacan las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, con un total de 8083. Todas estas cifras corresponden al estado de Veracruz.



No está de más reiterar que el Informe del SESNSP en materia de violencia contra mujeres es de carácter oficial y constituye la comunicación que el Estado mexicano proporciona a la sociedad en materia delictiva. Destaca el marcado contraste hecho en la comparecencia de la Fiscalía General del Estado de Veracruz ante el Congreso local.



El pasado 24 de enero prevaleció un espíritu festivo y de reconocimiento a la labor de esa institución, así como un despliegue, a todas luces innecesario, del Poder Ejecutivo y el funcionariado de “primer nivel” que nos recordó las movilizaciones de otras épocas que bajo colores distintos, “acuerpaban” a algún funcionario en turno.



Lejos de ser un asunto de interés, la comparecencia de la titular de la Fiscalía pasó inadvertida para la población en general. Tal vez esto se deba a la nula credibilidad en la institución y al maltrato que su funcionariado prodiga a las víctimas. Sin embargo, no todos los sectores permanecieron indiferentes: los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reprocharon el uso mediático de esta crisis humanitaria, a través del cual se intentó un mayor lucimiento de la Fiscala.



La comparación gratuita con otros periodos gubernamentales, exaltando logros que se perdían entre tanto aplauso, fue permitido por las bancadas de oposición, quienes aceptaron, prácticamente sin chistar, sus respuestas a medias, la presentación reiterada de tablas con datos comparativos para justificar los magros resultados. Hubo quien, desde la oposición, hasta le agradeció que hubiese dado la bendición a una iniciativa de ley que no prosperó porque la bancada de Morena la rechazó.



Ante tanta permisividad y afinado el discurso construido para la puesta en escena de la comparecencia, desde una curul se le tuvo que recordar a la titular de Fiscalía que la compareciente era ella y que debía respeto al Poder Legislativo.



Bajo este escenario carnavalesco y patético, me pregunto dónde quedó el tema de la justicia para las mujeres que habitamos Veracruz. Quienes votamos por el proyecto que hoy celebra el actuar de la Fiscalía, seguimos esperando respuestas. ¿Más vale que nos sentemos a esperarlas?



Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. UV



