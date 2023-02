Ser para sí

Una de las piezas más importantes de los institutos de las mujeres en el país son sus órganos auxiliares, es decir, los Consejos Consultivo y Social. No solo porque tienen tareas fundamentales, sino porque representan a la sociedad civil, organizaciones feministas, activistas y la academia que empujaron el surgimiento de dichas instancias cuyo objetivo es velar por la defensa de los derechos de las mujeres.



El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) no es ajeno a este patrón organizativo. O no debería serlo. La última vez que se nombraron a las integrantes de dichos consejos fue en 2017, por lo que a seis años de distancia el Instituto legalmente se encuentra sin integrantes de los consejos. ¿Cómo es esto posible? Veamos.



De acuerdo con la Ley 613 “Que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres” (sic), en su capítulo VII, señala que ambos órganos auxiliares deberán estar integrados por no menos de 12 mujeres ni más de 20. Estarán en el cargo por un periodo de tres años, prorrogables a un periodo más.



Si revisamos la página web institucional del IVM, nos encontraremos con los nombres de las integrantes de cada uno de los consejos: cuarenta mujeres en total. ¿Qué tan cierto es esto?



Es del dominio público que ambos consejos se fueron desgranando gradualmente hasta verse por debajo del mínimo que señala la Ley 613. Diversas razones motivaron la desbandada. Los nombres de las ausentes aún se encuentran en el portal institucional del IVM.



Otra cuestión que no hay que perder de vista en el listado en comento son los nombres de las integrantes que para 2017 ya llevaban un periodo como Consejeras y se encontraban haciendo uso del periodo prorrogable al que tenían derecho por ley. Dicha prórroga vencía en 2020. Entonces, ¿por qué siguen apareciendo como parte de esos consejos?



En 2023 nos encontramos con un IVM sin órganos auxiliares: los consejos no están integrados por las mujeres que exhibe el Instituto, tampoco han sido ratificadas por el Gobernador del estado, tal como lo señala la Ley, ni se ha emitido una nueva convocatoria para renovar a los consejos. ¿Se está incurriendo en un delito o falta grave? La Ley 613 señala cómo deben de ser los procesos. Sin embargo, desde su emisión, a las administraciones gubernamentales de todos los colores le ha sido indiferente. Actualmente no hay excepción.



Sumado a todo esto, el Consejo Consultivo y el Consejo Social tienen importantísimas tareas, entre otras, apoyar al IVM desde una visión experta para la planeación, diseño y evaluación de su quehacer; y, por si fuera poco, la Ley señala: “convocarán a la sociedad civil para que presenten propuestas de mujeres a la Dirección del Instituto, de donde seleccionarán una terna que enviarán al Ejecutivo del Estado”. Es decir, ambos consejos tienen sobre sus hombros la tarea importantísima de seleccionar a las tres postulantes más destacadas y someterlas al parecer del Gobernador para que él elija a la próxima Directora del IVM. ¿Será por esto que no los renuevan?



Lo cierto es que hoy el Instituto Veracruzano de las Mujeres vive su peor momento, con un número de irregularidades que decepciona a quienes pensábamos que tomaría nuevos bríos y que garantizaría a las veracruzanas una vida libre de violencia.





*Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana.