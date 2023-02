Ser para sí

Quien bien te quiere te hará sufrir. Amor sin celos no es amor. Según el refranero popular, eso de amar parece una tortura. Lo mismo dicen las canciones, películas y otros medios que procuran nuestra educación sentimental. ¿Es necesaria tanta violencia?



Si escarbamos un poco en el tema, lo primero con lo que nos topamos es que parece casi obligatorio eso de tener una pareja, no estar sola o solo. En el caso de las mujeres se dice que es una verdadera desgracia vivir sola o estar sin novio. “No soy feliz, pero tengo marido”, reza esa pieza teatral que a veces hemos visto anunciada por algún sitio. Para muchas personas la frase constituye un mandato, una realidad.



Recuerdo que en la prepa una compañera de clase, cuya hermosa amistad aún conservo, se encontraba preocupadísima un mes de febrero. Cuando le preguntamos qué le pasaba, nos respondió muy compungida “es que ya viene el 14 de febrero y no tengo novio”. Reímos hasta que nos dolió la panza. Luego quedamos muy serias y, por qué no decirlo, preocupadas también. Contábamos con 17 años de edad y ninguna tenía novio. La situación no nos causaba problema alguno. Andábamos felices de la vida, pero toparnos con el mandato social de atraer miradas, ser deseadas, iniciar o tener una vida sexual frecuente, nos borró la sonrisa de la cara.



¿Y el amor a una misma? En la adolescencia ni sabíamos de qué trataba eso. Una mujer que amara su cuerpo, sus aciertos y todo lo que habitaba en ella, sonaba más a egolatría. Había que ser modestas, recatadas, amar al novio incondicionalmente, aunque fuera mala persona. Rápidamente nos involucramos en relaciones tóxicas: celos, prohibiciones, chantajes, imposiciones, vigilancia continua a nuestra agenda y quehacer. Mucha violencia verbal y psicológica.



Tiempo después, pasados muchos años de aquellos días de adolescencia, acudí a una reunión con mis entrañables amigas de esa época, con las que una vez había compartido risas y preocupaciones por no tener novio. He de confesar que acudí a la reunión a empujones. Estaba muy triste. Recién había terminado una relación de pareja y no podía con tanto pesar.



Dicen que las amigas salvan. Es cierto. Volví a experimentar ese dolor de panza por tanto reír: ahora compartíamos cómo habíamos superado, abandonado y huido de nuestras relaciones tóxicas, de tanto desamor a nosotras mismas. También platicamos de los tropiezos para entendernos de otra forma, para no reincidir ante el amor romántico: esos actos cotidianos que, en nombre del amor verdadero, acaban con la autoestima y te convierten en una mujer achicada, apocada.



Creo que la trayectoria de vida de las mujeres pasa del seguimiento a los mandatos hacia el descubrimiento del más grande amor: una misma. Muchas no alcanzan a observarse de esa manera. Los refranes, medios de comunicación, la religión, sus propias familias y amores más importantes, la sociedad en su conjunto, raptan la atención y cuidados que deberían ser para ellas, pero que nunca logran ser para ellas.



*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. UV