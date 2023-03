Ser para sí

Este miércoles se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Antes de siquiera felicitar, regalar flores, promover carreras en tacones u otros eventos frívolos, vale la pena preguntarse si es una fecha para congratularnos.



Tal como se ha señalado en otras ocasiones en este espacio, las violencias contra las mujeres y sus esquirlas impactan dramáticamente a la sociedad en su conjunto, más allá de lo que hemos querido admitir.



También vale la pena preguntarse cómo se vive esto en otras instancias que son micro cosmos de violencias, pero que constituyen un excelente escenario para actuar y cambiar las reglas del juego. Me refiero a las Instituciones de Educación Superior (IES), concretamente, a la universidad pública más importante del sur sureste del país, nuestra Casa de Estudios: la Universidad Veracruzana.



En la historia de la institución, la comunidad estudiantil de la UV ha sido promotora de movilizaciones en la defensa de sus derechos. Promovidas principalmente desde la “región Xalapa”, en algunas ocasiones han trascendido hacia el alumnado de las cuatro regiones restantes evidenciando un movimiento presente en el estado.



Un ejemplo reciente lo tenemos en el movimiento de octubre pasado. Con epicentro en la Unidad de Humanidades de Xalapa, pronto trascendió al resto de la comunidad estudiantil de la universidad. Si bien confluyeron diversos factores, no debemos de perder de vista que el rechazo a las violencias fue la punta de lanza con la que las y los jóvenes pretendieron herir las inercias del adultocentrismo, la burocracia y también del machismo. Por cierto, todos ellos elementos nodales del sistema patriarcal.



El acoso sexual envalentonado por el abuso de poder, fue una queja frecuente en la movilización. Se plasmó en los tendederos de denuncia, saltó hacia las marchas constituyendo una de las exigencias más sentidas y potentes de aquel octubre.



Esta problemática específica no es un hecho aislado o un tema que forzadamente queremos poner sobre la mesa. Es un agravio que como IES hemos minimizado en el transcurrir de la historia universitaria.



Solo que ahora las integrantes de la comunidad UV viven un momento histórico preciado que permite que haya instancias universitarias, municipales, estatales y del ámbito nacional con atribuciones para dar asesoría, acompañamiento y resolución a la violencia de género, puntualmente, a aquella que mina el cuerpo, emociones y seguridad de las universitarias.



No olvidemos que, bajo el paraguas del movimiento feminista veracruzano y nacional, las mujeres nacidas en este siglo que ahora son nuestras alumnas en licenciatura y posgrado, llaman por su nombre al tocamiento, violación, abuso de poder y acoso. Nos guste o no.



Me preocupa que como profesorado no estemos a la altura para comprender este importante reto que nos brinda el desfase generacional.



Sé de varios docentes que después del movimiento de octubre redoblaron sus prácticas misóginas y patriarcales frente a grupo y en otros espacios escolares. ¿Es el estertor del poder que se escapa? Tal vez.



Sancionar violencias, sobre todo contra las mujeres, trae consigo un proceso complejo y desgarrador para las víctimas, para las sobrevivientes. Asegurémonos de que las prácticas misóginas y patriarcales se desdibujen en el plazo más corto posible. No están solas. Todas también somos UV.



*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. UV