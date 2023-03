Ser para sí

En 1871, el médico Ferdinand Valère Faneau de La Cour publicó el texto “Del feminismo e infantilismo en los tuberculosos”. Al parecer fue en esta publicación donde se utilizó por primera vez el término feminismo.



El autor hacía referencia a una patología presentada por los pacientes a raíz de la enfermedad. Desde su apreciación, esta consistía en la feminización del cuerpo masculino: cabello fino, pestañas largas, barba escasa, genitales pequeños, mamas voluminosas, entre otras secuelas.



Al año siguiente, Alejandro Dumas (hijo) retomó la palabra recién acuñada para referirse irónicamente a aquellos hombres que en el siglo XIX apoyaban los derechos políticos de las mujeres. Tal vez ellos fueron los primeros en ser catalogados como “feministas”.



Fue en la recta final de ese siglo, en la revista La Citoyenne, que Hubertine Auclert, férrea defensora del sufragio femenino, utilizó el término en la lógica argumentativa que indicaba la defensa de los derechos de las mujeres. Desde entonces hasta ahora mucha historia ha transcurrido. Si bien prevalece la orientación y fortaleza política otorgada por Auclert a una palabra originalmente acuñada desde la misoginia y el descrédito, no podemos pensar al movimiento feminista actual de la misma forma en que ella lo concibió en 1881.



Persisten exigencias fundamentales aún no atendidas, a la vez que las mujeres del siglo XXI somos otras. Vivimos las problemáticas de nuestro tiempo y la fortaleza de una cultura patriarcal que se resiste a desaparecer, que fluye por nuestras venas.



Los feminismos son tan diversos como las mujeres que los integramos. Así sin prefijos. Todas partimos de sitios distintos para hacer política y mística de vida: somos aquellas jóvenes de la década de 1970 quienes emprendieron la lucha desde las aulas, los grupos para el diálogo entre mujeres. Aquellas que exigían el derecho al aborto y ahora son adultas mayores que observan conmovidas la cristalización de ese clamor.



Somos quienes se identifican como no binaries o aquellas que transgreden con su presencia e identidad asumida bajo un cuerpo diferente. Somos aquellas que no queremos una vida con violencias, que reprochamos la simulación partidista multicolor y gubernamental.



Ante esta diversidad, más vale ser honestas: las prácticas patriarcales corren también en las venas de los feminismos, en el ejercicio del poder jerárquico y vertical cuando descalificamos a partir de un feministómetro imaginario, de un biologicismo que creíamos enterrado o cuando utilizamos el discurso para posicionarnos como vacas sagradas en el mercado laboral y académico.



Somos el movimiento que lucha y exige, desde luego. Más vale que también seamos feminismos de la autocrítica, reflexión y acción.