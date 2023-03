­Ser para sí

Hace algunos días la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (REMUFEVER) emitió un comunicado referente a la golpiza que la policía del Estado propinó a la doctora Karen Rodríguez Fitz en la madrugada del domingo 12 de marzo. A partir de que se viralizó este hecho, otras mujeres comenzaron a denunciar agresiones que seguían el mismo patrón de actuación irregular de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y que a todas luces evidenciaban un flagrante abuso de poder.





Amenazas, golpes y retención ilegal de las detenidas sin motivo aparente, para después ser conducidas con lujo de violencia al Cuartel San José. Un lugar que es motivo de temor en la población ya que ahí han perdido la vida personas que estaban detenidas sin que se hayan aclarado debidamente las circunstancias que rodearon los hechos.





Es añeja la desconfianza de la población ante los cuerpos de policía. Sin embargo, en los últimos años las arbitrariedades que caracterizan su actuación han sido motivo de gran malestar y miedo. En un solo fin de semana, bajo irregularidades sistemáticas, varias ciudadanas pueden ser agredidas y arrestadas por la policía del Estado, aparentemente para cumplir con una “cuota” de detenidas. ¿Qué es lo que está sucediendo?





Contrario a lo dicho por el discurso oficial, en Veracruz no hay garantía para la vida y los derechos de las mujeres. Pese a lo que afirma la Estrategia Cero Tolerancia, impulsada directamente por el Gobernador el 25 de enero de 2019, quienes deberían de ser principales respondientes para atender las violencias contra mujeres resultan ser los principales agresores.





Tal como pudimos observar en la pasada marcha del 8 de marzo, hay una gran ira en la mujeres de la capital de Veracruz. Desde hace años marchan aquellas que antes no lo hacían y si bien no todas coinciden en la forma en que expresan su legítimo malestar, lo cierto es que un es síntoma de que algo fuerte se está gestando ante la violencia institucional.





“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” es una consigna recurrente en las marchas, en las pintas y en otros espacios más. No ha perdido vigencia como no lo ha hecho tampoco la vejación policial hacia las mujeres. De nada sirve que la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz envíe a las oficiales que forman parte de su corporación a las marchas o a arrestar a posibles infractoras: reproducen el actuar misógino y violento de la institución que representan.





En tanto, Rodríguez Fitz tendrá que recibir rehabilitación por las lesiones cervicales producidas por la golpiza que recibió de las oficiales de la policía estatal. ¿La Secretaría de Seguridad Pública reparará el daño? ¿Asumirá los gastos derivados de la atención médica especializada? No lo sabemos.

Tampoco sabemos si Karen y las demás mujeres que han sido agraviadas por la policía se repondrán de la violencia psicológica de la que han sido objeto. ¿Confiarán ellas, y por añadidura, todas podremos confiar en la policía? La pregunta queda en el aire.





Estela Casados González

*Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana