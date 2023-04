­Ser para sí

Desde hace algún tiempo mucho se habla de la sororidad: ese pacto político entre mujeres que no necesariamente se traduce en amistad automática ni amor incondicional entre nosotras. En todo caso, alude a un pacto político cuyo objetivo es alcanzar beneficios para las mujeres en general.



Bajo esta lógica se conforman las redes de mujeres a manera de un tejido fino de saberes que permiten apoyar a otras cuando se encuentran en necesidad económica, de salud, en medio de problemas legales o como víctimas de un delito. A diferencia de la canción infantil que alude a aquella telaraña que todo soportaba, incluso a un número infinito de paquidermos, las redes de apoyo tienen un límite para garantizar acompañamientos, asesorías, terapia y acuerpamiento.



Tal como hemos atestiguado en lo que va de 2023, en el estado de Veracruz ha habido una proliferación de casos de mujeres agredidas o que son vulneradas en sus derechos humanos. No tienen dónde acudir para asesoría jurídica, acompañamiento legal y psicológico. Contrario a lo que marca la ley, los institutos municipales y el instituto estatal de las mujeres están incumpliendo con su deber, ya que en el mejor de los casos se han convertido en una ventanilla de atención al público.



Más allá del discurso institucional “con perspectiva de género” y las casuales declaraciones a modo, observamos un chambismo burocrático e ignorante que repercute en la vida y seguridad de las mujeres de Veracruz.



Tampoco hay presupuesto, infraestructura y personal calificado para atender la crisis humanitaria que implican las violencias hacia las mujeres en la entidad. Las cifras que lo confirman están ahí, tanto las de las fuentes oficiales, como las elaboradas desde la academia.



Ante este vacío de autoridad y de humanidad por parte de las instituciones creadas hace poco más de una década para el beneficio de las veracruzanas, son las redes de mujeres feministas las que acompañan, asesoran, dan terapia física y psicológica para apoyar. Ello sin cobrar un peso, con recursos propios y, en muchos casos, arriesgando la integridad. Todo ello en nombre de la sororidad y congruencia.



El quehacer de las redes es ético, pero se hace cargo de lo que el Estado no hace. Eso no es correcto, no es estratégico ni justo. Muchas de las que apoyan desde las redes de mujeres feministas lo hace desde la precariedad económica y la inseguridad laboral. Desde el empobrecimiento y la vulnerabilidad política, aguantando los señalamientos que se hacen desde el funcionariado de primer nivel y preguntándose por qué son tan mal vistas y atacadas sin son la que están sosteniendo a las víctimas.



Y así, la historia se repite en un bucle de violencias hacia las mujeres y a sus acompañantas que les salvan la vida a través de las redes. Esta situación se sostiene con alfileres. En serio que a veces quisiéramos tener la fuerza y resistencia de aquella telaraña para poder soportar las ineficiencias y burocracia de las instancias que suponen el adelanto de las veracruzanas, pero que se han tornado en elefantes blancos, tal vez más pesados que los de aquella canción infantil.



*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana.