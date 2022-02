Serenidad y paciencia

Buen día, apreciado lector. Se lo decía a mi amigo Teófilo Azuara hace unos días, que en verdad es un aliento ser testigo y de alguna forma relator de parte de la historia política de Veracruz, pero una gran tristeza que suceda lo que pasa entre los gobiernos y un sector de la ciudadanía, con el importante papel de la prensa de por medio, aplicando los cinco sentidos que debe tener el periodista, según Ryszard Kapuscinski: estar, ver, oír, compartir y pensar.

Lamentablemente a quien se le ocurrió la ley de ultrajes que a todos nos puso los pelos de punta, seguramente no quiere al señor gobernador y seguramente lo quiso embarcar. Igual quien le lleve la relación con los medios de comunicación tampoco previó que podría haber pasado lo que sucedió recientemente con la periodista Sara Landa.

Se recuerda que allá por marzo de 2018, en reunión con los integrantes de la Asociación de Comunicadores de Veracruz, el entonces candidato Cuitláhuac García Jiménez decía que por todas partes, desde antes de su registro, “los veracruzanos ya traíamos la esperanza en el corazón” y ofreció excelentes relaciones con la prensa.

Apenas hace dos semanas, antes de todos los barullos surgidos a hoy, el día de la Candelaria publiqué: “Ora que estamos en el ‘mes del amor’, más que la política nacional de ‘abrazos, no balazos’, se requiere diálogo, asesoría de la gente positiva que sí sabe de gobernar, acercamiento con los representantes de los medios de comunicación, dejar pleitos y rencores que sólo perjudican el buen gobierno”. Lo reitero, falta un buen acercamiento.

Es obligación de todo jefe de prensa, coordinador de comunicación social, publirrelacionista u lo que sea, proteger, prevenir a su jefe antes de salir a hablar, ¿sabe cómo?, simplemente hacer un breve simulacro, un ensayo, decirle, le van a preguntar esto y esto y esto otro, ¡aguas jefe!, que no lo hagan enojar, “no pierda la calma”. ¿A poco no se lo dijeron antes de lo de Sarita, mi gobernador? ¡Aguas, faltan tres años!, que no nos maten la esperanza, aún es tiempo de mejorar sus relaciones. Como decía Kaliman: serenidad y paciencia.

Tenga el lector paz y armonía en su hogar. Cuídese y cuide el agua y las plantas.

gustavocadenamathey@hotmail.com