Sergio Cadena y la 4T

La presencia del líder estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, en la comparecencia que realizó el secretario de Gobierno ante diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso Local, Eric Cisneros Burgos, parecería la confirmación de acuerdos entre ese partido y el gobierno veracruzano...

Y explicaría la “sorpresiva” renuncia al perredismo de las diputadas Perla Eufemia Romero Rodríguez y Lidia Irma Mezhua Campos, sus únicas representantes en el palacio legislativo de Veracruz, para pasar a formar parte de la bancada de Morena. Ante esa evidencia, pierden peso las palabras de Cadena de que el perredismo no es aliado de la 4, y plantearían otro escenario interesante: que al menos en Veracruz la disminuida organización del sol azteca arrió banderas y se sumaría al grupo político que gobierna el estado, y de facto estaría abandonando la alianza electoral que formó con PAN y PRI, con muy malos resultados en la pasada elección. Su planteamiento de que esa organización no debe tener como enemigo al gobierno, y sí un enfoque diferente con el fin de construir acuerdos, que no se alcanzan peleando “sin ton ni son”, es políticamente correcto, pero carece de congruencia, considerando los golpeteos al PRD, orquestados desde la oficina de Cisneros, desde el encarcelamiento de su líder moral, Rogelio Franco Castán, aplicándole el delito de “ultrajes a la autoridad”, quien no rindió protesta como diputado federal al ser vinculado a proceso penal, bajo ése y otros cargos, así como la persecución contra ediles del partido amarillo. ¿Morenalo metió a su redil a Cadena? Al menos, lo parece. Esa es la estrategia que ha puesto en marcha la 4T en el país, sumar o dividir a la oposición, para preparar su camino a Palacio Nacional, pasando por los gobiernos estatales que van a renovarse, como en el caso de Veracruz donde podría ratificarse, consolidarse y garantizar otro sexenio en el poder, u otros más. Eso lo saben Cadena y otros dirigentes políticos de casi todos los demás partidos, sin incluir al PAN ni a Movimiento Ciudadano, que se han convertido en la verdadera oposición del morenismo; de ellos, con un mejor escenario de crecimiento, es la organización que volverá a liderar el veracruzano Dante Delgado Rannauro, quien sueña con cimentar al MC para llevarlo a la presidencia de la República. Morena no se duerme en sus laureles, es claro, y el secretario Eric Cisneros mostró su poder, o habilidad, llevando o “invitando” a su comparecencia al dirigente estatal perredista que sabía a qué iba, no es ingenuo, y si lo fuera, podría también explicarse todo lo que está ocurriendo en ese desarticulado partido. Falta ver en fechas por venir, si los pocos ediles perredistas siguen la misma tendencia para irse sumando a las filas de la 4T. Veremos.

Duro el planteamiento del diputado Marlon Ramírez Marín al secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco. Lo medular, fue recordarle los subejercicios del gobierno del estado en 2019 de más de cuatro mil millones de pesos; en 2020, de dos mil 657.1 millones, y en lo que va 2021, al tercer informe trimestral, de seis mil 653.3 mdp, lo que hace una suma de más de 13 mil 335.5 millones de pesos. Hay dinero suficiente, a juzgar por los hechos. Con esos “sobrantes”, que en este momento suman dos mil 900 millones, Marlon pidió al secretario crear un fondo de apoyo para los huérfanos de padres y madres que fallecieron por Covid-19. La respuesta del secretario Lima fue lamentable. El, le dijo, está para “cuidar los recursos” y destinarlos a problemas que existen, es decir, esos niños no son su problema.

