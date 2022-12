Serofobioa y la criminalización del VIH

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, en México más de 340 mil personas viven con VIH desde la aparición del primer caso diagnosticado en 1983. En 2022 se detectaron 7,934 nuevos casos. Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 31, 866 casos.



Actualmente existe un retroceso impresionante en la prevención y atención del VIH, se ha triplicado el número de personas diagnosticadas y el número de pacientes graves que llegan a los hospitales. Las estrategias por parte del Estado, están fallando. No existen políticas públicas eficientes, eficaces y efectivas para atender esta problemática que va en aumento.



Desafortunadamente después de haber dado positivo al diagnóstico, pasan entre 90 y 120 días la vinculación médica para recibir el tratamiento retroviral. En ese tiempo, no se les da atención psicológica para poder enfrentar un nuevo estilo de vida, las enfermedades oportunistas se hacen presentes bajando las defensas estrepitosamente.



Tan solo en 2021 fallecieron 4 mil 662 personas relacionadas con VIH y Veracruz es el que más casos mortales reporto con 605 casos, el 13% de total a nivel nacional.



CENSIDA (Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y SIDA) cada trimestre emite un informe sobre las pruebas y la atención a pacientes con VIH indicando como avanza de manera alarmante ésta situación. En Veracruz, el sector con más incidencia son los jóvenes entre 15 y 24 años.



Las personas que viven con VIH enfrentan una situación de discriminación estructural derivada de su estado de salud, que se caracteriza por la vulneración o negación del acceso a diversos derechos como el trabajo, educación y salud principalmente. Esta negación responde a la presencia de estereotipos y prejuicios morales que existen entorno al VIH (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida) y el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Los entornos familiares y sociales impiden un desenvolvimiento pleno pues “criminalizan” y “culpabilizan” a quienes lo portan siendo excluidas, discriminadas, marginadas y estigmatizadas en los ámbitos públicos y privado.



La importancia de diseñar y ejecutar políticas públicas en la prevención principalmente desde el Sector Educativo como piedra angular para generar una cultura del autocuidado, no solo eso, el Sector de Salud debe retomar las campañas de detección oportuna a través de pruebas rápidas para su vinculación y pronta atención con tratamientos retrovirales así como los estudios de gabinete como la carga viral y CD4, pero sobre todo que no falten los medicamentos retrovirales que son vitales para este sector de la población.



El Congreso del Estado debe actualizar la legislación vigente para dar una atención oportuna a las personas que viven con VIH. Increíble que en pleno 2022 mientras en otros países se hablan de medicamentos de última generación a largo plazo por vía intravenosa mejorando la calidad de vida de esta población, México tiene elevada tasa de mortalidad vinculada a SIDA, desabasto, mala atención y discriminación por homofobia. No hay razón para que las personas con VIH sigan muriendo.