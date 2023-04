Sí a la Ley Monse

En varias ocasiones me he dirigido a mis compañeras y compañeros diputados para analizar, discutir y aprobar la Ley Monse, que busca sancionar a quienes encubran no solo a un feminicida sino a cualquier delincuente, pero hasta ahora no avanzamos. Pese a ello, no desistiré en lo importante que es esta reforma que ayuda a inhibir el delito de feminicidio y se les lleve justicia a las víctimas y sus familiares.



Hace unos días quedó de manifiesto, una vez más, la urgente necesidad de su aprobación con el caso de los padres de Marlon N presunto feminicida de Monse Bendimes; en este caso un juez federal determinó ponerlos en libertad al no encontrar pruebas contundentes para determinar que ayudaron a su hijo a escapar de Veracruz tras haber presuntamente asesinado a su novia y mentir en sus declaraciones ministeriales para encubrir al joven.



Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE), los volvió a detener pero ahora por el presunto delito de omisión de auxilio a quien era novia de su hijo y a quien encontraron ya moribunda.



Ante estas acciones he vuelto a exhortar a mis compañeras y compañeros diputados a que vean la realidad, que reflexionen y se den cuenta de la situación tan grave que enfrentan niñas, jóvenes y mujeres en el estado y que con la #LeyMonse se podría otorgar justicia a muchas familias.



La reforma denominada Ley Monse, en memoria de esta joven, no tiene colores partidistas, ni filias ni fobias; es una ley ciudadana que en junio del año pasado presenté junto con la colectiva Brujas del Mar, y que además pasó por procesos de parlamento abierto, socializada con autoridades y con expertos en la materia, inclusive la propia Fiscalía General del Estado participó y aportó importantes adecuaciones.



Insisto, esta no es iniciativa de una servidora, es una iniciativa de la sociedad, que urge sea aprobada y así iniciar una adecuación en el marco legal para evitar que más delincuentes estén libres por ser ayudados a escapar por familiares o amigos.



En noviembre pasado la #LeyMonse fue dictaminada a favor por la Comisión competente, estamos a un paso de que se lleve a pleno y podamos votarla, es momento de que la #LeyMonse sea una realidad.



Es momento de que le digan Sí a la Ley Monse.



@AnilúIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local